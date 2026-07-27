Елгавчанам пообещали улучшить теплоснабжение. Но для этого придется немного пожить без горячей воды
Компания Gren Jelgava, обеспечивающая централизованное теплоснабжение Елгавы, этим летом приступит к реконструкции нескольких участков тепловых сетей, которые до сих пор не были обновлены.
Проект охватит 48 участков системы централизованного теплоснабжения общей протяженностью более трех километров. Как сообщает компания, работы позволят сократить потери тепла в сетях, повысить эффективность системы теплоснабжения и обеспечить жителям и предприятиям Елгавы надежное теплоснабжение.
Несмотря на то, что уже 98,9% тепловых сетей централизованного теплоснабжения Елгавы реконструированы или построены заново, модернизация оставшихся участков позволит дополнительно повысить общую эффективность системы. После завершения проекта ежегодные потери тепла в городских теплосетях планируется сократить на 869 МВт·ч.
Работы будут проводиться на различных участках системы по всему городу. В технических коридорах зданий планируется обновить теплоизоляцию теплотрасс и заменить поврежденные участки трубопроводов, в отдельных местах реконструировать подземные теплотрассы, а также модернизировать сети возле бывших центральных тепловых пунктов. На этих объектах будут построены обходные линии, а тепловые сети перенесут за пределы помещений бывших теплопунктов, что позволит оптимизировать существующую инфраструктуру.
Первые работы планируется начать в конце июля, а полностью завершить проект - до конца 2027 года. Работы будут организованы таким образом, чтобы свести к минимуму неудобства для клиентов и жителей. Однако во время реконструкции отдельных участков тепловых сетей потребуются плановые отключения теплоснабжения, которые в летний период затронут подготовку горячей воды в отдельных зданиях. О конкретных сроках отключений жителей и управляющих многоквартирными домами проинформируют заранее.