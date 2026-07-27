Елгавчанам пообещали улучшить теплоснабжение. Но для этого придется немного пожить без горячей воды

Первые работы планируется начать в конце июля, а полностью завершить проект - до конца 2027 года. Работы будут организованы таким образом, чтобы свести к минимуму неудобства для клиентов и жителей. Однако во время реконструкции отдельных участков тепловых сетей потребуются плановые отключения теплоснабжения, которые в летний период затронут подготовку горячей воды в отдельных зданиях. О конкретных сроках отключений жителей и управляющих многоквартирными домами проинформируют заранее.