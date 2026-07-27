Минздрав отвергает опасения больниц: финансирование региональной медицины не сокращают

В общей сложности 7,5 млн евро будут направлены на повышение доступности 33 тысяч обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. Еще 2,8 млн евро предусмотрены для перерасчета тарифов на стационарные медицинские услуги. Таким образом, эти средства вернутся в систему здравоохранения и будут использованы медицинскими учреждениями для оказания помощи.