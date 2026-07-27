Минздрав отвергает опасения больниц: финансирование региональной медицины не сокращают
Министерство здравоохранения отвергает опасения Латвийской ассоциации больниц о сокращении финансирования региональных медицинских учреждений. Общий объем средств, выделяемых больницам, сохраняется, однако финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений перераспределяется с учетом потребностей пациентов. Высвободившиеся в результате реорганизации средства будут направлены на обеспечение и развитие медицинских услуг.
С учетом выводов Государственного контроля и проверок Национальной службы здравоохранения о нехватке необходимых специалистов было принято решение пересмотреть финансирование отделений неотложной помощи. Цель изменений - более рационально использовать кадровые ресурсы медицинских учреждений, соотнося доступность специалистов с реальным потоком пациентов и общей организацией работы больниц.
В течение 2025 года общая сумма удержанного финансирования за незаполненные ставки специалистов в отделениях неотложной помощи больниц составила 6 млн евро.
При пересмотре финансирования также учитываются фактическая структура занятости специалистов и способы организации их работы в медицинских учреждениях. Средства планируется направить на повышение доступности амбулаторных услуг, пересмотр оплаты наблюдения за пациентами, перерасчет тарифов на стационарное лечение, а также поддержку больниц, которые принимают пациентов после реорганизации отдельных направлений стационарной помощи.
В общей сложности 7,5 млн евро будут направлены на повышение доступности 33 тысяч обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. Еще 2,8 млн евро предусмотрены для перерасчета тарифов на стационарные медицинские услуги. Таким образом, эти средства вернутся в систему здравоохранения и будут использованы медицинскими учреждениями для оказания помощи.
По данным министерства, такой подход к планированию финансирования и кадров должен точнее отражать фактическую занятость специалистов и организацию работы больниц, а также обеспечивать эффективное использование имеющихся человеческих ресурсов. При этом необходимая доступность специалистов для работы отделений неотложной помощи должна быть сохранена.
Министерство здравоохранения подчеркивает, что целью развития сети больниц является не экономия за счет пациентов или медицинских учреждений, а более эффективное использование ресурсов, повышение качества услуг и безопасности пациентов. Модель финансирования пересматривается для укрепления качественной медицинской помощи и обеспечения того, чтобы предусмотренные нормативными актами услуги были реально доступны пациентам.