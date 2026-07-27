Аналитик Reuters предупредил о серьезной угрозе для Европы: зимой все будет зависеть от погоды

По данным, на которые ссылается аналитик, европейские подземные газовые хранилища сейчас заполнены примерно на 55% - это самый низкий показатель для данного периода года с 2021 года. Одновременно импорт СПГ в Европу резко сократился после обострения конфликта вокруг Ирана. В результате цены на газ в Европе уже поднялись выше 60 евро за мегаватт-час, достигнув максимальных значений с начала 2023 года. Более высокие цены могут привлечь дополнительные поставки СПГ, однако аналитик считает маловероятным, что Европе удастся довести уровень заполнения хранилищ до целевых 80% перед началом отопительного сезона.