Аналитик Reuters предупредил о серьезной угрозе для Европы: зимой все будет зависеть от погоды
Европа вновь оказалась на грани энергетических проблем. По мнению аналитика Reuters Рона Буссо, запасы газа и дизельного топлива остаются тревожно низкими, а исход предстоящей зимы может зависеть от одного фактора - погоды.
Европа рискует вновь столкнуться с серьезным энергетическим кризисом уже предстоящей зимой. Такое мнение высказал аналитик Reuters по энергетическим рынкам Рон Буссо, который считает, что континент входит в отопительный сезон с опасно низкими запасами газа и дизельного топлива, а ситуация на мировом рынке становится все более напряженной.
По словам эксперта, природный газ и мазут остаются основными источниками отопления для европейских домохозяйств. Однако после нескольких лет энергетических потрясений Европа снова встречает зиму с крайне ограниченными резервами этих видов топлива.
Буссо отмечает, что нынешняя уязвимость во многом стала следствием отказа Европы от российского трубопроводного газа после начала полномасштабной войны в Украине. Чтобы заменить прежние поставки, европейские страны резко увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ), превратившись в одного из крупнейших мировых импортеров. С одной стороны, это позволило значительно снизить зависимость от России. С другой - Европа стала гораздо сильнее зависеть от ситуации на мировом рынке СПГ, где ей приходится конкурировать за поставки с азиатскими странами.
По данным, на которые ссылается аналитик, европейские подземные газовые хранилища сейчас заполнены примерно на 55% - это самый низкий показатель для данного периода года с 2021 года. Одновременно импорт СПГ в Европу резко сократился после обострения конфликта вокруг Ирана. В результате цены на газ в Европе уже поднялись выше 60 евро за мегаватт-час, достигнув максимальных значений с начала 2023 года. Более высокие цены могут привлечь дополнительные поставки СПГ, однако аналитик считает маловероятным, что Европе удастся довести уровень заполнения хранилищ до целевых 80% перед началом отопительного сезона.
Не менее сложной Буссо называет ситуацию на рынке дизельного топлива. Европа остается крупным импортером дизеля, который используется не только транспортом и промышленностью, но и для производства отопительного топлива.
По словам аналитика, война на Ближнем Востоке нарушила поставки дизеля из региона, а одновременно Китай ограничил экспорт топлива, стараясь сохранить внутренние запасы. В результате запасы дизеля в Европе опустились до минимальных уровней с 2022 года, а прибыльность переработки нефти в дизельное топливо достигла рекордных значений. Высокие цены уже начали снижать спрос: в апреле потребление дизеля в Европе сократилось более чем на 6%.
По мнению Буссо, даже если напряженность на Ближнем Востоке быстро снизится, восстановление мировых запасов газа и дизеля займет многие месяцы. Страны будут одновременно пытаться пополнить свои резервы, конкурируя за ограниченные объемы топлива.
В итоге, считает аналитик Reuters, главный фактор, который определит развитие ситуации этой зимой, - погода. Если зима окажется мягкой, Европе, вероятно, удастся избежать серьезных проблем. Однако продолжительные морозы способны резко увеличить спрос на отопление и показать, насколько небольшим оказался запас прочности европейской энергетической системы. "После нескольких лет непрерывных потрясений Европа вновь находится всего в одной суровой зиме от нового серьезного энергетического кризиса", - резюмирует Рон Буссо.