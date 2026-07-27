Сбежавший из Украины Янукович живет в поместье в Сочи и путешествует под другим именем

Однако в российских базах у Леонова указана та же дата рождения, что и у Януковича. Такую же фамилию в девичестве носила мать бывшего президента Украины. Старший сын экс-президента Александр, его жена и двое сыновей живут под фамилией Соколовы, а гражданская жена Януковича Любовь Полежай — под девичьей фамилией Садыкова.