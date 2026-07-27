Сбежавший из Украины Янукович живет в поместье в Сочи и путешествует под другим именем
Бывший президент Украины Виктор Янукович поселился вместе с гражданской женой Любовью Полежай в поместье в Сочи. Политик, вероятно, пользуется документами на имя Олега Леонова.
Родственники Януковича за годы жизни в РФ приобрели сотни гектаров земли, десятки объектов недвижимости и разместили миллионы долларов на счетах. Об этом говорится в расследовании «Телевидения Торонто».
Новые имена
Журналисты выяснили, что Янукович путешествует по России под именем Олега Николаевича Леонова. Человек с таким именем сопровождал Любовь Полежай во время поездок в Абхазию. Журналистам не удалось найти никаких данных об этом человеке.
Однако в российских базах у Леонова указана та же дата рождения, что и у Януковича. Такую же фамилию в девичестве носила мать бывшего президента Украины. Старший сын экс-президента Александр, его жена и двое сыновей живут под фамилией Соколовы, а гражданская жена Януковича Любовь Полежай — под девичьей фамилией Садыкова.
Поместье в Сочи
Фотографии из соцсетей Полежай совпали с изображениями комплекса «Благодать» на улице Есауленко в Сочи. Поместье занимает около трех гектаров. На его территории находятся несколько домов, теплицы, сад, часовня и водоем. Неподалеку на Садыкову также оформлены крупный земельный участок и заброшенный пансионат.
Старая охрана
Предположительно, Януковича и его близких охраняют бывшие сотрудники Управления государственной охраны Украины. Они находятся в розыске, а после бегства из страны поступили на службу в ФСО РФ.
Имущество и счета
С 2015 по 2025 год Садыкова официально работала менеджером в агрокомплексе и получала в среднем 50 тысяч рублей (около 560 евро) в месяц. Авторы расследования предполагают, что трудоустройство фиктивное.
Садыкова получила 337 гектаров сельскохозяйственной земли и сдала их в аренду тому же агрокомплексу. За четыре года она заработала на аренде более 50 млн рублей (563 000 евро), еще почти 14 млн рублей ей принесла продажа недвижимости.
Всего за время жизни в России Садыкова стала владелицей более 370 гектаров земли и свыше 2400 квадратных метров недвижимости. На нее оформлены пять квартир, пять домов и четыре других помещения, включая две квартиры в Москве.
Невестка Януковича приобрела более 27 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе в элитном поселке «Бенилюкс» под Москвой. В 2024 году на ее депозитах находилось около 3,5 млн долларов, а на счетах ее сына Виктора — почти 5 млн долларов.