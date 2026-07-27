В школах Риги еще остались свободные места в 10-х классах: опубликован список

Большинство желающих продолжить обучение в 10-х классах муниципальных школ Риги уже получили приглашения, однако прием еще не завершен. В настоящее время в столичных школах остаются около 214 свободных мест. Как сообщили в Рижской думе, приглашения на обучение получили 4869 абитуриентов, что составляет 91% от общего числа подавших заявления.