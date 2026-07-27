В школах Риги еще остались свободные места в 10-х классах: опубликован список
Несмотря на завершение основного этапа приема, в школах Риги еще остаются свободные места в 10-х классах. Подать документы могут школьники, соответствующие требованиям учебных заведений, а список таких школ уже опубликован.
Большинство желающих продолжить обучение в 10-х классах муниципальных школ Риги уже получили приглашения, однако прием еще не завершен. В настоящее время в столичных школах остаются около 214 свободных мест. Как сообщили в Рижской думе, приглашения на обучение получили 4869 абитуриентов, что составляет 91% от общего числа подавших заявления.
Сейчас свободные места есть примерно в 20 муниципальных школах. Их количество постоянно меняется, поскольку часть учащихся принимает решение продолжить обучение в других учебных заведениях, а также продолжается перевод школьников между школами.
Подать заявление на свободные места можно лично в выбранной школе либо отправив подписанное надежной электронной подписью заявление на официальный адрес электронной почты учебного заведения.
На данный момент свободные места имеются в Рижских средних школах № 9, 13, 21, 25, 31, 33, 45, 51, 71, 80, 88, 92, 95 и 96, а также в Рижской литовской средней школе, Рижской средней школе Ринужи, Рижской средней школе "Аркадия", Рижской украинской средней школе, Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга, Рижской средней школе имени Оствальда, Рижской средней школе Зиепниеккалнса и Рижской средней школе Иманты.
Свободными считаются места, на которые в электронной системе приема в настоящее время нет активных заявлений. Подать документы могут абитуриенты, соответствующие требованиям конкретной школы.
Всего на сегодняшний день в 10-е классы муниципальных школ Риги уже зачислены 3835 учащихся, а еще 153 школьника подтвердили полученные приглашения. Процесс приема продолжается, поэтому количество свободных мест может меняться ежедневно.