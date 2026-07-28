На что они будут жить? Будущим латвийским пенсионерам нарисовали неприятную перспективу

Согласно прогнозам Eurostat, в ближайшие 15 лет население Латвии продолжит сокращаться в среднем на 18 тысяч человек ежегодно и к 2040 году уменьшится до менее чем 1,6 млн человек. При этом численность населения будет меняться неравномерно. Особенно быстро сократится число детей из-за низкой рождаемости и людей трудоспособного возраста, тогда как количество пенсионеров продолжит расти.