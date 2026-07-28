На что они будут жить? Будущим латвийским пенсионерам нарисовали неприятную перспективу
Сокращение численности трудоспособного населения и рост доли пожилых людей в ближайшие годы станут серьезным вызовом для сохранения качества жизни людей пенсионного возраста. К такому выводу пришли участники экспертной дискуссии "Какую пенсию будут получать будущие пенсионеры?".
Дискуссию организовали SEB banka и SEB Life.
"Важно не только то, сколько человек живет, но и качество этой жизни", - подчеркнула во время дискуссии ассоциированный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге и исследователь демографии Зане Варпиня.
По ее словам, старение населения, низкая рождаемость и эмиграция будут создавать все большую нагрузку на пенсионную систему Латвии, поэтому особое значение приобретает способность людей самостоятельно накопить достаточные средства для достойной жизни после выхода на пенсию.
Работающим придется содержать больше пенсионеров
Сокращение численности населения Латвии (-29,2% с 1990 года) стало одним из самых значительных в Европе. По данным Центрального статистического управления, в начале 2026 года в стране проживало чуть более 1,8 млн человек. Из них 62,8% составляли люди трудоспособного возраста, 14,8% - дети, а доля жителей в возрасте 65 лет и старше достигла 22,4%.
Согласно прогнозам Eurostat, в ближайшие 15 лет население Латвии продолжит сокращаться в среднем на 18 тысяч человек ежегодно и к 2040 году уменьшится до менее чем 1,6 млн человек. При этом численность населения будет меняться неравномерно. Особенно быстро сократится число детей из-за низкой рождаемости и людей трудоспособного возраста, тогда как количество пенсионеров продолжит расти.
Это означает существенное увеличение нагрузки на систему социального обеспечения. Как отметила Зане Варпиня, если в 2025 году на одного пенсионера в Латвии приходилось почти три работающих человека, то к 2040 году их останется лишь около двух.
Поэтому обеспечить достойный уровень жизни после выхода на пенсию смогут прежде всего те, кто заранее позаботится о собственных накоплениях.
Проблема рождаемости характерна для всей Европы
Как и в других европейских странах, демографическую ситуацию в Латвии негативно ухудшает крайне низкая рождаемость. В 2025 году в стране родилось менее 12 тысяч детей, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Это всего лишь треть от показателей конца 1980-х годов.
Главная причина заключается в сокращении числа женщин репродуктивного возраста. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Европы, где уровень рождаемости также остается значительно ниже необходимого для естественного воспроизводства населения.
Что касается миграции, то, согласно прогнозам, положительное миграционное сальдо - когда в страну приезжает больше людей, чем уезжает, - может быть достигнуто не ранее 2031 года. Хотя это способно дать экономике дополнительный импульс, проблему пенсионной системы оно не решит.
Главный вызов заключается в том, что продолжительность жизни продолжает увеличиваться, что существенно меняет возрастную структуру населения. В частности, прогнозируется рост числа жителей старше 80 лет, что приведет к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения и социальный бюджет.
По прогнозам, к 2050 году количество людей трудоспособного возраста может сократиться еще на 270 тысяч человек, тогда как число пенсионеров увеличится примерно на 48 тысяч.
Во время дискуссии эксперты неоднократно подчеркивали, что изменить негативные демографические тенденции чрезвычайно сложно, поэтому к ним необходимо своевременно адаптироваться.
Среди необходимых мер назывались повышение финансовой грамотности населения, чтобы люди заранее создавали накопления, более активное вовлечение пожилых людей в рынок труда, повышение производительности экономики и забота о здоровье населения.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что выходящих на пенсию в Латвии предупредили - многим из них придется сделать тяжелый выбор.