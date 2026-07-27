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ВИДЕО: в Риге открытым пламенем внезапно загорелся электромобиль
Новая рабочая неделя началась особенно неудачно для одного из владельцев электромобиля – в понедельник, 27 июля, днем в Риге на улице Делю загорелся электромобиль, припаркованный на стоянке возле офисных зданий. К счастью, в момент возгорания людей в машине не было.
Автомобиль горел открытым пламенем, а над местом происшествия поднялось большое облако дыма. На место оперативно прибыли две бригады Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Спасатели быстро локализовали пожар и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.
Пожар произошел на парковке, где были припаркованы и другие автомобили, поэтому владельцы находившихся рядом машин поспешили переставить свои транспортные средства в более безопасное место, опасаясь, что огонь может перекинуться на соседние автомобили.
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания электромобиля.