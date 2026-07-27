В Польше жестоко избили украинскую пару: подозревают нападение на почве ненависти. ВИДЕО

Нападение произошло вечером 26 июля в районе Закшув города Вроцлав. Молодые люди вышли из магазина, расположенного недалеко от их дома, после чего, как сообщается, трое мужчин начали их преследовать. Когда пара подошла к своему автомобилю, злоумышленники догнали их. Сначала они набросились на молодого человека, повалили его на землю и начали избивать ногами, нанося многочисленные удары. Девушка попыталась защитить своего спутника, однако сама стала жертвой нападения - ее несколько раз ударили по голове и лицу.