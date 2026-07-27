В Польше жестоко избили украинскую пару: подозревают нападение на почве ненависти. ВИДЕО
Во Вроцлаве жестоко избили молодую украинскую пару, предположительно из-за украинского акцента. Пострадавшие оказались в больнице, а Украина потребовала оперативного расследования.
Нападение произошло вечером 26 июля в районе Закшув города Вроцлав. Молодые люди вышли из магазина, расположенного недалеко от их дома, после чего, как сообщается, трое мужчин начали их преследовать. Когда пара подошла к своему автомобилю, злоумышленники догнали их. Сначала они набросились на молодого человека, повалили его на землю и начали избивать ногами, нанося многочисленные удары. Девушка попыталась защитить своего спутника, однако сама стала жертвой нападения - ее несколько раз ударили по голове и лицу.
После избиения нападавшие скрылись. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавших в больницу. По информации родственников, у обоих подозревают сотрясение мозга. Девушке также пришлось наложить швы из-за серьезной травмы уха, кроме того, она получила повреждение шеи.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Пострадавшие уже дали показания, а полиция Вроцлава устанавливает личности подозреваемых. Заместитель начальника управления полиции Вроцлава Александра Фрей заявила журналистам, что "все указывает на то, что это нападение на почве этнической ненависти". Правоохранители проверяют все обстоятельства случившегося и работают над задержанием нападавших.
Происшествие вызвало реакцию украинских властей. Генеральное консульство Украины во Вроцлаве заявило, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии в отношении украинских граждан, и подчеркнуло, что каждый подобный случай должен быть тщательно расследован.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил генеральному консульству срочно принять необходимые меры. Дипломаты уже направили официальный запрос в Национальную полицию Польши и ожидают информацию о ходе расследования. Особую просьбу о помощи распространила и мать пострадавшей девушки, призвав очевидцев не допустить, чтобы это преступление осталось безнаказанным.
Ранее сообщалось, что более половины поляков стали хуже относиться к украинцам после того, как Владимир Зеленский решил почтить подразделение времен Второй мировой войны, связанное с массовыми убийствами польского гражданского населения. В мае президент Украины подписал указ о присвоении почетного наименования «Герои УПА» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооружённых сил Украины.