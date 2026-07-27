Домбрава сделал заявление после убийства мужчины нетрезвым полицейским
После гибели педагога в Приекуле министр внутренних дел Янис Домбрава потребовал проверить, насколько эффективно полиция выявляет проблемы сотрудников с алкоголем. Задержанный младший инспектор, по словам министра, находился в состоянии опьянения более двух промилле.
Комментируя произошедшее на прошлой неделе в Приекуле, где полицейский в свободное от работы время во время городского праздника насмерть избил мужчину, министр сообщил агентству LETA, что обсудил ситуацию с руководством Государственной полиции и Бюро внутренней безопасности, а также с премьер-министром.
"Я ожидаю быстрого, тщательного и объективного расследования. Перед законом все равны, и статус сотрудника полиции никому не дает никаких привилегий. Пример необходимо показывать не только во время службы, но и за ее пределами", - подчеркнул Домбрава.
Одновременно он отметил, что этот трагический случай поднимает очень серьезный вопрос - существуют ли во внутренних службах достаточно эффективные механизмы, позволяющие своевременно выявлять и предотвращать проблемы должностных лиц с алкоголем или другими одурманивающими веществами. Политик считает, что возможные недостатки системы необходимо устранить.
"Я потребовал, чтобы руководство Южнокурземского участка подготовило и направило мне объяснение о том, какие профилактические меры принимаются и как предотвращаются риски, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя подчиненными полицейскими, в том числе в свободное от работы время. После получения объяснения я оценю, необходимы ли более масштабные реформы в работе полиции", - написал министр в социальных сетях.
Домбрава также сообщил, что совершивший преступление полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения более двух промилле.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Приекуле пьяный полицейский, находившийся вне службы, убил мужчину. 26 июля Государственная полиция получила информацию о том, что во время городского праздника между несколькими людьми произошел конфликт, в результате которого один мужчина получил телесные повреждения. На место прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, однако пострадавший скончался в машине скорой помощи.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали на месте младшего инспектора Государственной полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент он не исполнял служебные обязанности.
По факту произошедшего начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности виновного привело к смерти потерпевшего. Материалы дела будут переданы Бюро внутренней безопасности для проведения расследования.
Задержанный является младшим инспектором полиции и занимает должность, связанную с выполнением функций реагирования. Мужчина служит в полиции с сентября 2022 года, дисциплинарных взысканий у него не было.
Как сообщает портал liepājniekiem.lv, погибшим оказался педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, а также руководитель образовательной программы "Дизайн одежды". Инцидент произошел возле Приекульского дома культуры. По словам очевидцев, нападавший "убил погибшего одним ударом". Медики около получаса пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось.
Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое происшествие в Приекуле недопустимо. Он обсудил ситуацию с Домбравой, который "примет меры, чтобы дело было расследовано объективно и справедливо, а виновный был привлечен к ответственности", а также чтобы не было "никакой терпимости и никаких поблажек".