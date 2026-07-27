Домбрава сделал заявление после убийства мужчины нетрезвым полицейским

"Я потребовал, чтобы руководство Южнокурземского участка подготовило и направило мне объяснение о том, какие профилактические меры принимаются и как предотвращаются риски, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя подчиненными полицейскими, в том числе в свободное от работы время. После получения объяснения я оценю, необходимы ли более масштабные реформы в работе полиции", - написал министр в социальных сетях.