Политики, журналисты и даже офицеры НАТО - гости праздника китайской армии в Риге удивили своим составом

На вопрос о том, почему он, по его мнению, был приглашен, Савицкис ответил: "Да, хороший вопрос. Мы пытаемся сотрудничать с китайским посольством, развивать китайско-латвийское сотрудничество во всех сферах. Хотелось бы, чтобы Китай как можно больше инвестировал в Латвию, как они делают это по всей Европе! В этом отношении мы сильно отстаем от Европы".