Политики, журналисты и даже офицеры НАТО - гости праздника китайской армии в Риге удивили своим составом
На прошлой неделе посольство Китайской Народной Республики в Риге организовало праздничное мероприятие по случаю так называемой 99-й годовщины "Народно-освободительной армии Китая". На мероприятие, организованное коммунистическим государством, которое активно ведет разведывательную деятельность в Латвии и занимает позицию в отношении войны России против Украины, вызвавшую множество вопросов, пришли бывшие министры, политики, представители стран НАТО и журналисты.
Как заметил Jauns.lv на месте, приглашение на праздник, похоже, оказалось настолько привлекательным, что среди гостей оказались многие известные в Латвии люди.
Китайский имидж и дипломатия
Авторитаризм, почти непрерывное наблюдение за собственными гражданами, цензура, сложный вопрос Тайваня, историческая несправедливость по отношению к Тибету, отношение к уйгурам, а также давно существующий негативный образ товаров с маркировкой Made in China - все это создает для китайских посольств в западных странах серьезную задачу по улучшению имиджа страны.
Вероятно, особое внимание сейчас уделяется влиянию и давлению именно в контексте вопроса Тайваня. Напомним, что после открытия тайваньского представительства в Литве Китай практически сразу начал применять экономические меры давления против этой страны.
Установление и поддержание дружеских отношений с местными политиками, лицами, принимающими решения, и формирующими общественное мнение, является обычной работой любого посольства. Однако в случае с Китаем, отмечает издание, следует учитывать ряд факторов - активную разведывательную деятельность страны в Латвии, ее поддержку России в различных формах и попытки понять, можно ли применить похожие методы давления в отношении Тайваня.
Поэтому тем, кто принимает приглашения Китая на мероприятия, соглашается на оплачиваемые поездки, сотрудничество в социальных сетях или другие формы взаимодействия, стоит задать себе вопросы: "Почему меня пригласили?" и "Как выглядит мое участие в праздниках конкретного государства?".
"Не знаю, меня пригласили!"
Первым из заметных гостей у входа в гостиницу появился член партии Latvija pirmajā vietā, политик и бывший военнослужащий Раймонд Рубловскис. На вопрос Jauns.lv, пришел ли он на "праздник Китая", Рубловскис, который публично демонстрировал дружеское отношение к Китаю, ответил утвердительно.
Когда журналист спросил, почему, по его мнению, его пригласили, политик с улыбкой ответил: "Не знаю, меня пригласили!". В этот момент сопровождавшая его женщина попыталась возразить и ненадолго помешать съемке.
Юрий Савицкис перепутал даты
Вскоре после этого к входу в гостиницу в сопровождении женщины подошел известный предприниматель, спортивный функционер и бывший сотрудник КГБ СССР Юрий Савицкис.
На вопрос о том, почему он, по его мнению, был приглашен, Савицкис ответил: "Да, хороший вопрос. Мы пытаемся сотрудничать с китайским посольством, развивать китайско-латвийское сотрудничество во всех сферах. Хотелось бы, чтобы Китай как можно больше инвестировал в Латвию, как они делают это по всей Европе! В этом отношении мы сильно отстаем от Европы".
На вопрос, знает ли он, что именно отмечается на мероприятии, предприниматель ответил:
"Конечно! Годовщина китайской армии! В следующем году будет юбилей! Я думаю, сейчас 79-я годовщина, а в следующем году будет 80-я".
На самом деле в этом году отмечается 99-я годовщина, а значит, в следующем году китайская армия отметит 100-летие.
Пабрикс: "Я знаю свои границы"
Вскоре к дверям гостиницы уверенным шагом подошел бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс. На вопрос, собирается ли он посетить праздник Китая, Пабрикс ответил по-военному четко: "Именно так". Когда его спросили, что именно отмечается, политик без колебаний ответил: "День армии у них".
На вопрос о возможной критике после участия в празднике китайской армии Пабрикс заявил:
"Нет, я совершенно не боюсь критики! Потому что я знаю, что делаю, и знаю свои границы!"
Он также отметил, что получает приглашение каждый год.
Среди гостей были представители НАТО
Jauns.lv также заметил среди прибывших представителей вооруженных сил стран НАТО - например, Канады и Латвии. На мероприятии присутствовали и журналисты, среди них ведущий Rīga TV24 Ансис Богустовс.
Одним из последних в гостиницу вошел бывший президент Латвии Валдис Затлерс.
Что известно о Народно-освободительной армии Китая
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) - это вооруженные силы Китайской Народной Республики и одна из крупнейших военных организаций мира. В ее состав входят сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы, ракетные войска и подразделения стратегической поддержки.
Она была создана в 1927 году как военная сила Коммунистической партии Китая и до сих пор сохраняет тесную связь с партийным руководством. В отличие от многих других стран, в Китае армия формально подчиняется не государству, а Коммунистической партии Китая.
НОАК считается важным инструментом укрепления военного и геополитического влияния Китая, однако ее история и деятельность остаются предметом споров.
Критики обвиняют армию в участии в подавлении протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, а также в усилении военного давления на Тайвань и спорные территории в Южно-Китайском море. Китайские власти, в свою очередь, заявляют, что главная задача НОАК - "защита государственного суверенитета и обеспечение территориального единства".