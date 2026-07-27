В Латвии назвали самое выгодное топливо для отопления: разница в цене достигает 3,5 раза
Цены на топливо продолжают колебаться, но один вид отопления по-прежнему остается самым выгодным. Эксперт объяснил, почему не стоит ждать осени с покупкой дров или пеллет, и дал совет, который поможет заметно сэкономить.
Точно предсказать, как будут меняться цены на топливо, сегодня практически невозможно, поскольку на них влияет слишком много внешних факторов. Однако при выборе способа отопления важно смотреть не только на стоимость топлива, но и на количество энергии, которое оно дает. Об этом в эфире программы "Uz līnijas" на TV24 рассказал руководитель отдела коммуникаций Latvijas valsts meži Томас Котович.
По его словам, одним из главных преимуществ Латвии остается наличие собственного местного топлива, прежде всего дров, стоимость которых обычно гораздо стабильнее, чем цены на другие виды топлива. "Цены на топливо очень трудно прогнозировать. Я действительно не берусь этого делать, потому что они зависят от множества различных внешних факторов. Самое важное, что у нас в Латвии есть много местного топлива, есть и дрова, цена на которые обычно самая стабильная, поскольку на нее значительно меньше влияет экспорт древесины", - отметил Котович.
Эксперт рассказал, что если сравнивать различные виды топлива по количеству получаемой энергии, то сейчас стоимость отопления пеллетами примерно сравнялась с отоплением природным газом.
"Если пересчитывать по количеству энергии, то сейчас пеллеты стоят примерно столько же, сколько и газ. При этом цена на пеллеты обычно стабильнее, чем на газ, потому что стоимость газа гораздо сильнее зависит от геополитических факторов", - пояснил он.
По словам Котовича, использование электроэнергии для отопления обходится значительно дороже. "Электричество еще примерно в два раза дороже. Это уже намного, намного более дорогое отопление", - подчеркнул эксперт.
При этом дрова, по его оценке, остаются самым экономичным вариантом. Если покупать уже готовые колотые дрова, они обходятся примерно в 2,2 раза дешевле пеллет с учетом количества получаемой энергии. "А если человек готов немного поработать сам - например, распилить и расколоть дрова, - то их стоимость оказывается даже в 3,5 раза ниже, чем стоимость пеллет", - отметил Котович.
Он подчеркнул, что при выборе топлива необходимо сравнивать не цену за кубометр или тонну, а стоимость единицы получаемой энергии.
"Очень важно все правильно подсчитывать. Нужно сравнивать киловатт-часы, то есть количество энергии, которое содержится в каждом виде топлива, и выбирать наиболее разумный и выгодный вариант", - сказал эксперт.
Котович также посоветовал не откладывать покупку топлива до начала отопительного сезона. По его словам, многие совершают ошибку, приобретая его в период ажиотажа, когда цены уже выросли.
"Есть старая латышская поговорка: сани готовят летом, а телегу зимой. Нужно следить за ценами и покупать топливо тогда, когда оно дешевле", - напомнил он. Эксперт отметил, что высокие цены на пеллеты сейчас поддерживаются не только спросом на экспортных рынках, но и ажиотажем внутри страны.
"Я слышал от представителей лесной отрасли, что высокие цены поддерживает как интерес экспортных рынков, так и ажиотаж среди самих жителей. Мы уже видели подобное с солью: сначала возникает паника и цены резко растут, а потом снова снижаются", - рассказал Котович.
При этом он уверен, что стоимость пеллет в будущем обязательно снизится. "Если бы вы попросили меня дать прогноз, я бы совершенно уверенно сказал, что в Латвии обязательно наступит момент, когда пеллеты будут стоить 200-220 евро за тонну. Но когда именно это произойдет, я сказать не могу", - заключил эксперт.