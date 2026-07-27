В Латвии назвали самое выгодное топливо для отопления: разница в цене достигает 3,5 раза

По его словам, одним из главных преимуществ Латвии остается наличие собственного местного топлива, прежде всего дров, стоимость которых обычно гораздо стабильнее, чем цены на другие виды топлива. "Цены на топливо очень трудно прогнозировать. Я действительно не берусь этого делать, потому что они зависят от множества различных внешних факторов. Самое важное, что у нас в Латвии есть много местного топлива, есть и дрова, цена на которые обычно самая стабильная, поскольку на нее значительно меньше влияет экспорт древесины", - отметил Котович.