Lidl снижает регулярные цены на ассортимент замороженной продукции

Как уже сообщалось, Lidl существенно снизил цены в различных категориях товаров, в том числе на свежие овощи, молочные продукты, хлеб, кофе, мороженое, товары длительного хранения и хозяйственные товары. Снижение цен является частью стратегии компании, направленной на то, чтобы в долгосрочной перспективе предлагать покупателям высокое качество по максимально низким ценам.