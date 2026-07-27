Lidl снижает регулярные цены на ассортимент замороженной продукции
Фото: пресс-фото
В Латвии

Lidl снижает регулярные цены на ассортимент замороженной продукции

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Торговая сеть Lidl продолжает реализацию долгосрочной инициативы по снижению цен, уменьшая регулярные цены на широкий ассортимент замороженной продукции. Многие популярные замороженные продукты станут еще дешевле - цены на некоторые из них снижены до 42%. Это уменьшение является частью инициативы, в рамках которой Lidl с конца прошлого года постепенно снижает регулярные цены на новые группы продуктов.

Новые сниженные цены распространяются на широкий ассортимент замороженных продуктов, в том числе картофельные дольки и картофельную соломку Harvest Basket, различные овощные смеси, шпинат, зеленую фасоль и цветную капусту Freshona, а также замороженные пиццы Trattoria Alfredo - Salami, Hawaii, Diavolo, Meat Lovers и "Четыре сыра".

Замороженные продукты пользуются популярностью в повседневном рационе, поскольку их удобно хранить, они быстро готовятся и подходят для приготовления самых разных блюд.

Фото: пресс-фото

Последовательную работу по обеспечению низких цен подтверждают и данные независимых исследований. Согласно проведенному в июле исследованию рынка Seenext, корзину из 28 повседневных продуктов дешевле всего можно было приобрести именно в магазинах Lidl.

Как уже сообщалось, Lidl существенно снизил цены в различных категориях товаров, в том числе на свежие овощи, молочные продукты, хлеб, кофе, мороженое, товары длительного хранения и хозяйственные товары. Снижение цен является частью стратегии компании, направленной на то, чтобы в долгосрочной перспективе предлагать покупателям высокое качество по максимально низким ценам.

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