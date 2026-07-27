Lidl снижает регулярные цены на ассортимент замороженной продукции
Торговая сеть Lidl продолжает реализацию долгосрочной инициативы по снижению цен, уменьшая регулярные цены на широкий ассортимент замороженной продукции. Многие популярные замороженные продукты станут еще дешевле - цены на некоторые из них снижены до 42%. Это уменьшение является частью инициативы, в рамках которой Lidl с конца прошлого года постепенно снижает регулярные цены на новые группы продуктов.
Новые сниженные цены распространяются на широкий ассортимент замороженных продуктов, в том числе картофельные дольки и картофельную соломку Harvest Basket, различные овощные смеси, шпинат, зеленую фасоль и цветную капусту Freshona, а также замороженные пиццы Trattoria Alfredo - Salami, Hawaii, Diavolo, Meat Lovers и "Четыре сыра".
Замороженные продукты пользуются популярностью в повседневном рационе, поскольку их удобно хранить, они быстро готовятся и подходят для приготовления самых разных блюд.
Последовательную работу по обеспечению низких цен подтверждают и данные независимых исследований. Согласно проведенному в июле исследованию рынка Seenext, корзину из 28 повседневных продуктов дешевле всего можно было приобрести именно в магазинах Lidl.
Как уже сообщалось, Lidl существенно снизил цены в различных категориях товаров, в том числе на свежие овощи, молочные продукты, хлеб, кофе, мороженое, товары длительного хранения и хозяйственные товары. Снижение цен является частью стратегии компании, направленной на то, чтобы в долгосрочной перспективе предлагать покупателям высокое качество по максимально низким ценам.