Названы три главные вещи, которые тормозят экономическое развитие Латвии

При этом зарплаты продолжают увеличиваться. В первом квартале этого года средняя оплата труда выросла на 5,5%, а по итогам года может увеличиться примерно на 6,4%. Однако, предупреждает Пургайлис, если производительность не будет расти такими же темпами, повышение зарплат быстро упрется в возможности экономики.