Названы три главные вещи, которые тормозят экономическое развитие Латвии
По мнению главного экономиста банка Citadele Карлиса Пургайлиса, дальнейший рост страны будет зависеть уже не столько от ситуации в Европе, сколько от внутренних реформ. Он выделяет три ключевых фактора, без которых Латвия не сможет совершить экономический рывок: сокращение теневой экономики, рост производительности труда и увеличение инвестиций.
Теневая экономика по-прежнему остается огромной
Одной из главных проблем экономист называет масштаб теневой экономики. Согласно последнему исследованию SSE Riga, в 2025 году ее объем достиг около 20% внутреннего валового продукта, что эквивалентно примерно 9 млрд евро в год. Наибольшую долю по-прежнему составляют зарплаты "в конвертах".
По словам Пургайлиса, теневая экономика не только лишает государство налоговых поступлений, но и разрушает честную конкуренцию. Компании, которые работают легально, оказываются в менее выгодном положении по сравнению с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Это снижает стимулы инвестировать и тормозит рост производительности.
Экономист отмечает, что опыт Дании и Швеции показывает эффективность цифровизации, электронных платежей и современных налоговых систем, которые позволяют существенно сократить объем нелегальной экономики.
Дешевая рабочая сила уже не помогает
Еще одним серьезным вызовом для Латвии остается демография. Население трудоспособного возраста сокращается, поэтому рассчитывать на экономический рост за счет увеличения числа работников больше не приходится.
Это означает, что единственным устойчивым источником роста становится повышение производительности труда. Чтобы экономика росла быстрее нынешних примерно 2% в год, предприятия должны производить больше продукции и услуг теми же ресурсами.
При этом зарплаты продолжают увеличиваться. В первом квартале этого года средняя оплата труда выросла на 5,5%, а по итогам года может увеличиться примерно на 6,4%. Однако, предупреждает Пургайлис, если производительность не будет расти такими же темпами, повышение зарплат быстро упрется в возможности экономики.
Поэтому предприятиям необходимо активнее внедрять автоматизацию, цифровые технологии, инструменты искусственного интеллекта и современные методы организации труда.
Без инвестиций роста не будет
Третьим условием экономического рывка экономист называет инвестиции. В прошлом году именно они стали одним из главных двигателей экономики. В 2025 году объем инвестиций увеличился почти на 10%, чему способствовали средства европейских фондов, оживление кредитования и модернизация предприятий.
Однако в нынешних условиях инвестировать становится сложнее. Рост процентных ставок Европейского центрального банка сделал кредиты дороже, завершается активное использование средств Фонда восстановления ЕС, а геополитическая неопределенность заставляет часть бизнеса откладывать крупные проекты.
По мнению Пургайлиса, для сохранения инвестиционной активности необходимы стабильные и предсказуемые условия ведения бизнеса, доступное финансирование, развитие рынка капитала и привлечение частных инвестиций.
Все зависит от самой Латвии
Экономист считает, что повлиять на мировую экономику или геополитику Латвия не может. Однако страна вполне способна изменить собственную конкурентоспособность.
В ближайшие годы экономика еврозоны, как ожидается, будет расти медленно - примерно на 0,8% в этом году и не более чем на 1,2% в 2027 году. Поэтому главным фактором успеха становятся внутренние реформы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что нефть опять дорожает, и экономисты считают, что Латвия от этого пострадает сильнее, чем другие страны.