"В нынешнем виде он нежизнеспособен": Виктор Орбан сделал громкий прогноз о будущем Евросоюза
Европейский союз в нынешнем виде может не пережить ближайшие десятилетия. С таким резонансным заявлением выступил Виктор Орбан, заявив, что ЕС либо кардинально изменится, либо рискует исчезнуть, как многие международные организации прошлого.
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что у Европейского союза нет большого будущего, если он не сможет провести глубокие реформы. По его мнению, уже через 25 лет ЕС в нынешнем виде может перестать существовать, сообщает главное государственное информационное агентство Венгрии MTI.
Такое заявление Орбан сделал во время выступления в заключительный день 35-го Летнего университета в Бэиле-Тушнад, отвечая на вопросы участников мероприятия. Политик заявил, что сегодня Европейский союз переживает серьезный кризис и в своем нынешнем состоянии является нежизнеспособным. По его словам, судьба ЕС будет зависеть от способности адаптироваться к новым вызовам.
"Тот, кто не способен приспосабливаться, исчезает. Сейчас, как я это вижу, Европейский союз не способен адаптироваться", - сказал Орбан.
При этом он подчеркнул, что не желает распада объединения. По его словам, ЕС необходимо реформировать таким образом, чтобы он смог сохранить свою жизнеспособность, а Венгрия получила выгоду от этих изменений.
Орбан также подверг критике нынешнюю структуру управления Евросоюзом. По его мнению, Европейская комиссия получила чрезмерно широкие полномочия, хотя первоначально ее роль заключалась главным образом в контроле за соблюдением европейских договоров. Политик считает, что переломным моментом стал 2015 год, когда под руководством Жан-Клода Юнкера Еврокомиссия превратилась из технического органа в полноценный политический центр принятия решений. По мнению Орбана, необходимо существенно ограничить влияние Еврокомиссии и вернуть больше полномочий государствам-членам.