"В нынешнем виде он нежизнеспособен": Виктор Орбан сделал громкий прогноз о будущем Евросоюза

Орбан также подверг критике нынешнюю структуру управления Евросоюзом. По его мнению, Европейская комиссия получила чрезмерно широкие полномочия, хотя первоначально ее роль заключалась главным образом в контроле за соблюдением европейских договоров. Политик считает, что переломным моментом стал 2015 год, когда под руководством Жан-Клода Юнкера Еврокомиссия превратилась из технического органа в полноценный политический центр принятия решений. По мнению Орбана, необходимо существенно ограничить влияние Еврокомиссии и вернуть больше полномочий государствам-членам.