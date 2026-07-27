"У нас можно выжить только за счет скидок": рижанку удивили цены на популярные продукты в Норвегии и Латвии

"Да, возможно, это звучит преувеличенно, но мне действительно кажется, что среднестатистический житель Латвии может выжить только покупая товары по акциям. Не говоря уже о семьях, которым нужно прокормить несколько человек и которые живут на среднюю зарплату. После оплаты жилья и продуктов остается совсем немного. Получается скорее выживание, чем полноценная жизнь", - считает она.