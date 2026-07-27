"У нас можно выжить только за счет скидок": рижанку удивили цены на популярные продукты в Норвегии и Латвии
Те, кто хоть раз бывал в Норвегии, наверняка замечали, что это далеко не дешевая страна. Особенно если речь идет о продуктах питания. Однако и зарплаты там значительно выше, чем в Латвии. Поэтому жительницу Риги особенно удивил тот факт, что некоторые популярные продукты в Норвегии стоят столько же или даже дешевле, чем в Латвии.
Во время очередной поездки в Норвегию и посещения местных супермаркетов женщина обратила внимание на цены на два конкретных продукта - соус песто и темный шоколад. Она покупает их довольно регулярно, поэтому, увидев стоимость в норвежских магазинах, задалась вопросом - почему, например, темный шоколад Lindt в Норвегии стоит около 4 евро, тогда как в популярной латвийской сети Rimi - более 6 евро? Если повезет попасть на акцию, его можно купить примерно за 4 евро 85 центов.
Женщина не утверждает, что шоколад относится к товарам первой необходимости, но ведь каждому иногда хочется побаловать себя чем-то вкусным. Тем более если речь идет о более полезной альтернативе - известно, что темный шоколад считается полезнее других видов.
Похожее наблюдение касается и песто Barilla, который продается в Maxima и в Rimi, обычная цена на него составляет около 4 евро, а во время акций его можно приобрести за 2 евро 80 центов. При этом в Норвегии стандартная цена этого же песто - 2 евро 73 цента.
"Да, возможно, это звучит преувеличенно, но мне действительно кажется, что среднестатистический житель Латвии может выжить только покупая товары по акциям. Не говоря уже о семьях, которым нужно прокормить несколько человек и которые живут на среднюю зарплату. После оплаты жилья и продуктов остается совсем немного. Получается скорее выживание, чем полноценная жизнь", - считает она.
В разговоре о ценах на продукты рижанка поделилась еще одним наблюдением. По ее словам, в Норвегии акции встречаются нечасто, но в конце дня можно купить очень хорошие и свежие продукты с 50-процентной скидкой.
"У нас же деньги просят за молоко, срок годности которого истекает на следующее утро, или за полусгнивший картофель, лук, морковь и другие фрукты и овощи. Каждый раз, когда вижу такие "выгодные" предложения, мне становится стыдно", - говорит жительница Риги.