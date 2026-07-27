Третий день Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" trešā, noslēdzošā diena pulcēja spožas zvaigznes, krāšņus tērpus un aizraujošus priekšnesumus. Aplūko FOTO no grandiozā ...

В Латвии

Откровения Пугачевой и Каменских в свадебном платье - чем запомнился финал Laima Rendezvous Jūrmala. ФОТО, ВИДЕО

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В воскресенье, 26 июля, в концертном зале "Дзинтари" завершился трехдневный международный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Финальный вечер собрал полный зал зрителей и звездных гостей, а одним из главных событий вновь стало появление Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые в этом году посетили все три фестивальных дня.

Если в прошлом году супруги появились в "Дзинтари" лишь однажды, то на этот раз они не пропустили ни одного концерта. Как и в предыдущие дни, их приезд вызвал большой интерес журналистов и зрителей.

Перед началом заключительного концерта Алла Пугачева около пяти минут общалась с представителями прессы. Певица откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, признавшись, что после травмы всерьез опасалась, что долго не сможет ходить. Она также упомянула, что переживала панические атаки. Несмотря на это, сейчас артистка чувствует себя значительно лучше и продолжает восстанавливаться.

Полное интервью можно увидеть здесь:

Еще одним заметным событием финального вечера стало появление Потапа и Насти Каменских, которые отныне вновь выступают вместе. За кулисами Настя предстала перед журналистами в эффектном свадебном платье, а затем вместе с Потапом ответила на вопросы прессы. Артисты признались, что воссоединились как дуэт лишь на два-три года, чтобы провести серию гастролей. После этого, по их словам, творческий союз окончательно прекратит существование и каждый снова продолжит свой путь отдельно.

Потап и Настя Каменских отвечают на вопросы:

Заключительный концерт стал достойным финалом трехдневного музыкального праздника. На сцену вышли Лайма Вайкуле, Семен Слепаков, Потап и Настя, Нино Катамадзе, Михал Шпак, Интарс Бусулис, Амината, Янис Стибелис, Нормунд Рутулис, группа Citi Zēni и другие исполнители. Программу сопровождал живой оркестр, а зрители встречали и провожали артистов аплодисментами. 

Интервью с Семеном Слепаковым:

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в очередной раз подтвердил статус одного из самых ярких музыкальных событий латвийского лета, объединив на сцене известных исполнителей из разных стран и завершившись теплой, праздничной атмосферой.

Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2026

25 июля в концертном зале "Дзинтари" состоялся второй день международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который традиционно собрал на одной ...

Первый день Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Первый день Laima Rendezvous Jūrmala 2026

24 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который запомнился яркими выступлениями и выходом ...

Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Темы

ПотапСемен СлепаковLaima Rendezvous JūrmalaЛайма ВайкулеLaimaНино КатамадзеЯнис СтибелисАлла ПугачеваДзинтариНормунд РутулисНастя Каменских

Другие сейчас читают