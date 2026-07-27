Откровения Пугачевой и Каменских в свадебном платье - чем запомнился финал Laima Rendezvous Jūrmala. ФОТО, ВИДЕО

Еще одним заметным событием финального вечера стало появление Потапа и Насти Каменских, которые отныне вновь выступают вместе. За кулисами Настя предстала перед журналистами в эффектном свадебном платье, а затем вместе с Потапом ответила на вопросы прессы. Артисты признались, что воссоединились как дуэт лишь на два-три года, чтобы провести серию гастролей. После этого, по их словам, творческий союз окончательно прекратит существование и каждый снова продолжит свой путь отдельно.