В Spice Life открыли новые эскалаторы и расширили второй этаж
В торговом центре Spice Life продолжается реконструкция, которая постепенно меняет планировку комплекса, делая пространство более удобным и современным. В этом месяце здесь ввели в эксплуатацию новые эскалаторы, построили балкон на втором этаже, а список арендаторов пополнили несколько новых магазинов.
Новые эскалаторы расположены у входа A в торговый центр, рядом с магазином JYSK. Они более современные и энергоэффективные, а их ступени для дополнительной безопасности отмечены контрастным цветом.
Открытие нового вертикального сообщения знаменует следующий важный этап в развитии Spice Life. Новое расположение эскалаторов позволит посетителям быстрее и удобнее добираться на второй этаж, где находятся спортивный клуб MyFitness и филиалы трех крупнейших банков Латвии - Swedbank, SEB и Citadele, рассказала руководитель Spice Life и Spice Home Ивета Приедите.
На втором этаже также построен балкон, где появятся новые торговые точки и предприятия сферы услуг. Уже сейчас посетителям доступны магазины товаров для дома и мебели Nakts Mēbeles, Ossov, Lonas и ABC Mēbeles.
Работы по реконструкции проводятся поэтапно, поэтому торговый центр продолжает работать, а все магазины и услуги остаются доступными для посетителей.
По словам Иветы Приедите, за время реконструкции к числу арендаторов Spice Life присоединились новые магазины, а уже работающие компании обновляют свои помещения и интерьеры.
Этим летом в Spice Life открылись магазин товаров для дома и парфюмерии Lumera, химчистка KIMS и магазин праздничных аксессуаров Mārtiņa Ballīte. После реконструкции возобновили работу магазин экологических товаров Livin, магазин дизайнерской мебели и матрасов Nakts Mēbeles, пункт обмена валюты Tavex и магазин напитков Spirits & Wine. В начале августа для посетителей также откроется магазин посуды и бытовых принадлежностей Fissman.
Реконструкцию торгового центра планируется завершить в первой половине 2027 года. В рамках проекта перестраивается 12 000 квадратных метров помещений, совершенствуется планировка здания, модернизируется инфраструктура и обновляется интерьер. Общий объем инвестиций составляет 11 миллионов евро.