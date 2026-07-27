В Spice Life открыли новые эскалаторы и расширили второй этаж

Этим летом в Spice Life открылись магазин товаров для дома и парфюмерии Lumera, химчистка KIMS и магазин праздничных аксессуаров Mārtiņa Ballīte. После реконструкции возобновили работу магазин экологических товаров Livin, магазин дизайнерской мебели и матрасов Nakts Mēbeles, пункт обмена валюты Tavex и магазин напитков Spirits & Wine. В начале августа для посетителей также откроется магазин посуды и бытовых принадлежностей Fissman.