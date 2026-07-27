В Латвии готовят новую систему E-veselība - ее уже можно протестировать
Латвию ждет обновление системы электронного здравоохранения. Уже этой осенью привычную E-veselība должен заменить новый портал с более современным интерфейсом, мобильной версией и персональными уведомлениями для пациентов.
В Латвии продолжается разработка нового портала электронного здравоохранения E-veselība, который в будущем заменит действующую систему. Как сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения (ЛЦЦЗ), запуск нового портала планируется в конце лета или осенью.
Сейчас специалисты работают над новым порталом для жителей. Его прототип уже доступен на сайте teste.lv, где пользователи могут ознакомиться с интерфейсом, протестировать отдельные функции и оставить свои предложения по улучшению системы.
В последние дни внимание пользователей социальных сетей привлек раздел "Статус страхования" ("Apdrošināšanas statuss"), появившийся в новой версии портала. Многие заинтересовались тем, что означает указанная там информация.
В ЛЦЦЗ пояснили, что этот раздел был создан несколько лет назад в рамках подготовки к возможным изменениям модели финансирования здравоохранения. Однако отображаемый в нем статус носит исключительно информационный характер и в настоящее время никак не влияет на право человека получать медицинские услуги.
В центре также рассказали, что новый портал будет адаптирован для использования на смартфонах и других мобильных устройствах. Пользователи смогут видеть персонализированную информацию о предстоящих визитах к врачам, выписанных рецептах, профилактических обследованиях, а также получать другие сведения, связанные с лечением и заботой о здоровье.