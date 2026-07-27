В Латвии готовят новую систему E-veselība - ее уже можно протестировать

В ЛЦЦЗ пояснили, что этот раздел был создан несколько лет назад в рамках подготовки к возможным изменениям модели финансирования здравоохранения. Однако отображаемый в нем статус носит исключительно информационный характер и в настоящее время никак не влияет на право человека получать медицинские услуги.