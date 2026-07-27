"Лицемерие и двойные стандарты": торговцы резко раскритиковали власти из-за MERE
Закрытие магазинов MERE в Латвии обнажило двойные стандарты правительства, заявили в Латвийской ассоциации торговцев (LTA). По мнению организации, чиновники месяцами перекладывали ответственность друг на друга, пока российскую сеть не заставили прекратить работу решением Евросоюза.
Материнская компания MERE - "Светофор" - в настоящее время входит в пятерку крупнейших продуктовых розничных сетей России. Она управляет тысячами магазинов и занимает фактически монопольное положение в сегменте жестких дискаунтеров. Как утверждает LTA, бездействие правительства и чиновников обеспечило правовое прикрытие филиалу российской бизнес-империи, который ежедневно направлял финансовые средства в налоговую систему государства-агрессора.
В то время как в Польше и других соседних странах MERE на законных основаниях закрыли еще в 2025 году, латвийские министерства месяцами перекладывали ответственность друг на друга и избегали введения национальных экономических санкций. MERE прекратила работу в Латвии только после принятия решения на уровне Европейского союза.
Ранее LTA потребовала от государственных органов разъяснить ситуацию с деятельностью MERE в Латвии.
Министерство экономики в официальном ответе заявило, что "санкционное регулирование не предусматривает общего запрета на сотрудничество с российскими предприятиями". Не принимая решение по существу, министерство перенаправило обращение LTA в Службу финансовой разведки.
В свою очередь, Служба финансовой разведки указала, что в соответствии с Законом о международных и национальных санкциях она является лишь компетентным органом по вопросам исполнения санкций в Латвии.
В результате возник бюрократический тупик: Министерство экономики ссылалось на Службу финансовой разведки, та указывала на свои исполнительные функции, а Министерство иностранных дел ограничивалось рекомендацией "не устанавливать торговые отношения". "Правительство Латвии продемонстрировало лицемерие и двойные стандарты. Государственные структуры с максимальной жесткостью и молниеносной скоростью направляли административные и репрессивные ресурсы против работников культуры и произведений искусства. Однако в экономической сфере, где действительно обращаются деньги, правительство трусливо избегало введения национальных санкций, поддерживая недобросовестного конкурента латвийских торговых сетей. Пока чиновники пересылали письма по кругу, MERE продолжала беспрепятственно развиваться в Латвии, пока ее наконец не вынудили закрыться действия Евросоюза, а не латвийских чиновников", - заявил президент LTA Хенрик Данусевич.
В ассоциации подчеркивают, что закрытие магазинов MERE не приведет к снижению доступности дешевых продуктов для жителей Латвии. Торговые помещения, в которых ранее работала сеть, уже занимают другие продавцы, намеренные предложить похожую ценовую политику.
Кроме того, более дешевые товары из Украины уже широко представлены почти во всех национальных розничных сетях, за исключением Lidl и Rimi.
По оценке эксперта, низкие цены в MERE ранее обеспечивались огромным рыночным весом "Светофор" и кулуарными соглашениями с крупными поставщиками на международном уровне, что позволяло искусственно снижать цены и для латвийского рынка. Также отмечается, что руководство сети MERE полностью дистанцировалось от принципов корпоративной социальной ответственности. Компания не общалась с отраслевой ассоциацией по вопросам торговли и проявляла интерес только к поиску помещений для открытия новых магазинов.