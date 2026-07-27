В результате возник бюрократический тупик: Министерство экономики ссылалось на Службу финансовой разведки, та указывала на свои исполнительные функции, а Министерство иностранных дел ограничивалось рекомендацией "не устанавливать торговые отношения". "Правительство Латвии продемонстрировало лицемерие и двойные стандарты. Государственные структуры с максимальной жесткостью и молниеносной скоростью направляли административные и репрессивные ресурсы против работников культуры и произведений искусства. Однако в экономической сфере, где действительно обращаются деньги, правительство трусливо избегало введения национальных санкций, поддерживая недобросовестного конкурента латвийских торговых сетей. Пока чиновники пересылали письма по кругу, MERE продолжала беспрепятственно развиваться в Латвии, пока ее наконец не вынудили закрыться действия Евросоюза, а не латвийских чиновников", - заявил президент LTA Хенрик Данусевич.