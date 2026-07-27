Роста цен не избежать! Почти каждый второй малый бизнес Латвии пересмотрит цены уже в этом году

Опрос также показал, что за последние шесть месяцев поведение покупателей заметно изменилось. Почти половина латвийских предпринимателей (47%) считает, что клиенты стали гораздо чувствительнее к ценам. Еще 24% отмечают, что покупатели ожидают более высокого качества товаров и услуг за те же деньги. При этом 27% участников исследования не заметили каких-либо изменений в поведении клиентов.