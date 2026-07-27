Роста цен не избежать! Почти каждый второй малый бизнес Латвии пересмотрит цены уже в этом году
Покупателям в Латвии стоит готовиться к новым подорожаниям. Исследование показало, что почти 40% малых предприятий уже в этом году намерены повысить цены, объясняя это ростом расходов, зарплат и других издержек.
Почти четыре из десяти малых предприятий Латвии планируют повысить цены на свои товары и услуги уже в этом году. Согласно исследованию, 39% малых компаний намерены поднять цены, тогда как 42% рассчитывают сохранить их на нынешнем уровне.
Более четверти предпринимателей, которые собираются пересматривать стоимость своей продукции и услуг, планируют увеличить цены более чем на 5%. Еще около каждого восьмого предприятия рассматривает повышение в пределах 5%.
Главной причиной роста цен предприниматели называют увеличение общих расходов. Об этом заявили 62% компаний, планирующих подорожание. Еще 12% объяснили свое решение ростом затрат на оплату труда, 9% - удорожанием сырья и логистики, а 7% - влиянием цен на энергоресурсы.
Руководитель направления обслуживания малого и среднего бизнеса Luminor Угис Почс отметил, что предприниматели продолжают работать в условиях высоких цен на энергоресурсы, сдержанного спроса и сохраняющейся геополитической неопределенности. По его словам, повышение цен - непростое решение, поскольку оно может негативно сказаться на спросе и конкурентоспособности бизнеса. Однако для части компаний пересмотр цен становится необходимым условием сохранения прибыльности и стабильной работы.
По сравнению с соседними странами наиболее решительно настроены предприниматели Литвы. Там 37% малых компаний планируют повысить цены более чем на 5%.
Опрос также показал, что за последние шесть месяцев поведение покупателей заметно изменилось. Почти половина латвийских предпринимателей (47%) считает, что клиенты стали гораздо чувствительнее к ценам. Еще 24% отмечают, что покупатели ожидают более высокого качества товаров и услуг за те же деньги. При этом 27% участников исследования не заметили каких-либо изменений в поведении клиентов.
Исследование проводилось в мае 2026 года совместно с агентством Norstat. В нем приняли участие 750 руководителей малых предприятий (с численностью до 10 сотрудников) из стран Балтии.