Больницы бьют тревогу: в Латвии может ухудшиться доступность медицинской помощи

В ассоциации также считают ошибочным предположение, что пациенты смогут обращаться в другие больницы. В экстренных случаях - при инфаркте, инсульте, тяжелых травмах или родах - человека доставляют в ближайшее медицинское учреждение, а не туда, где финансирование выше. Кроме того, приемные отделения рижских университетских больниц уже сейчас работают с высокой нагрузкой, и дополнительное финансирование само по себе не увеличит число врачей, коек или помещений.