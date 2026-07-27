Больницы бьют тревогу: в Латвии может ухудшиться доступность медицинской помощи
С 1 января 2027 года в Латвии может измениться порядок финансирования приемных отделений больниц. Министерство здравоохранения предлагает сократить финансирование неотложной помощи лечебных учреждений, однако Латвийское общество больниц (LSB) предупреждает: такие изменения могут ухудшить доступность помощи для пациентов.
В настоящее время на работу приемных отделений государство выделяет около 103,9 млн евро в год. Согласно проекту поправок к правилам Кабинета министров № 555, с 2027 года эта сумма сократится до 90,3 млн евро, то есть на 13,1%.
При этом сокращение распределяется крайне неравномерно. Финансирование 24 региональных и местных больниц уменьшится почти на 14,2 млн евро, или на 24%. Одновременно три университетские клинические больницы Риги получат дополнительно около 1,55 млн евро, что означает рост финансирования на 4,7%. Еще почти 13,7 млн евро вообще исчезнут из системы.
В LSB подчеркивают, что именно региональные больницы принимают большинство пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. В 2025 году в них обратились почти 290 тысяч человек - это более 56% всех пациентов, тогда как в университетские больницы Риги поступило значительно меньше людей. При этом статистика за первое полугодие 2026 года не показывает снижения числа обращений.
По мнению ассоциации, уменьшение финансирования неизбежно приведет к сокращению персонала. Почти три четверти средств, выделяемых на работу приемных отделений, идут на оплату труда врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Расходы на помещения, оборудование и коммунальные услуги остаются неизменными, поэтому компенсировать недополученные средства больницы смогут только за счет сотрудников.
В результате пациентов могут ждать более длинные очереди в приемных отделениях, уменьшение числа специалистов на дежурстве, а некоторые больницы рискуют лишиться возможности обеспечивать круглосуточную работу.
Особенно тяжелая ситуация, по данным LSB, складывается для отдельных медучреждений. Так, Ливанская больница полностью лишается финансирования приемного отделения. У Прейльской больницы финансирование сокращается на 57,7%, у Екабпилсской региональной больницы - почти на 39%, а у Елгавской городской больницы - почти на 30%.
В ассоциации также считают ошибочным предположение, что пациенты смогут обращаться в другие больницы. В экстренных случаях - при инфаркте, инсульте, тяжелых травмах или родах - человека доставляют в ближайшее медицинское учреждение, а не туда, где финансирование выше. Кроме того, приемные отделения рижских университетских больниц уже сейчас работают с высокой нагрузкой, и дополнительное финансирование само по себе не увеличит число врачей, коек или помещений.
В своих предложениях LSB призывает сохранить финансирование региональных и местных больниц как минимум на уровне 2026 года, оставлять средства в том же регионе в случае перепрофилирования больницы, оценить влияние реформы на доступность неотложной помощи в каждом регионе и пересмотреть коэффициенты расчета расходов, которые не обновлялись с 2004 года.
В ассоциации подчеркивают, что речь идет не об интересах больниц, а о безопасности пациентов.
"Более половины всех пациентов, которым требуется неотложная помощь, обращаются именно в больницы за пределами Риги. Однако финансирование сокращается именно там. Мы не выступаем против реформирования больничной сети, но любые изменения должны сделать медицинскую помощь более доступной, а не наоборот", - заявили в LSB.