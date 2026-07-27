Литва и Эстония уже так делают: евродепутат объяснил, где Латвии искать миллиарды на Rail Baltica
Латвии не стоит рассчитывать, что основного европейского фонда хватит для завершения Rail Baltica. По мнению евродепутата Роберта Зиле, стране необходимо срочно искать финансирование в других программах ЕС, иначе реализация проекта может оказаться под угрозой.
Латвии необходимо активнее искать финансирование для проекта Rail Baltica в различных фондах Европейского союза, а не рассчитывать только на один основной источник. Такое мнение в эфире программы "Rīta panorāma" на LTV высказал депутат Европарламента Роберт Зиле (Национальное объединение).
По его словам, до сих пор Латвия в основном получала средства для Rail Baltica из Фонда "Соединяя Европу" (Connecting Europe Facility). Лишь небольшая часть финансирования была выделена из Механизма восстановления и устойчивости ЕС на строительство соединения трассы Rail Baltica с Центральным железнодорожным вокзалом Риги. В то же время соседние страны, отметил Зиле, смогли привлечь деньги и из других европейских программ.
Евродепутат пояснил, что в новом долгосрочном бюджете ЕС на основной фонд, из которого финансируется Rail Baltica, предусмотрено 50 млрд евро. При этом только странам Балтии для завершения проекта потребуется около 10 млрд евро.
По мнению политика, рассчитывать на получение пятой части всего бюджета этого фонда нереалистично, поэтому дополнительные источники финансирования искать придется в любом случае.
Зиле также заявил, что, по имеющейся у него информации, Латвия до сих пор не освоила весь объем средств, доступных по программе сплочения ЕС. Общий объем этих средств составляет около 2 млрд евро. Если к августу не будут заключены договоры на использование всех выделенных денег, они могут быть утрачены.
При этом политик считает, что в случае, если Rail Baltica не удастся завершить к намеченному сроку - 2030 году, серьезных санкций против Латвии, скорее всего, не последует. Однако стране необходимо демонстрировать реальный прогресс в реализации проекта. В противном случае могут возникнуть сложности с получением европейского финансирования для других крупных инфраструктурных проектов.