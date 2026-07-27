Литва и Эстония уже так делают: евродепутат объяснил, где Латвии искать миллиарды на Rail Baltica

Зиле также заявил, что, по имеющейся у него информации, Латвия до сих пор не освоила весь объем средств, доступных по программе сплочения ЕС. Общий объем этих средств составляет около 2 млрд евро. Если к августу не будут заключены договоры на использование всех выделенных денег, они могут быть утрачены.