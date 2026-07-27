Десятки районов Риги 30 июля останутся без горячей воды
Фото: Otkrito.lv
Горячую воду обещают вернуть к вечеру, но возможны задержки.
В Латвии

Десятки районов Риги 30 июля останутся без горячей воды

Отдел новостей

Otkrito.lv

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30 июля десятки районов Риги временно останутся без горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей. Подачу планируют восстановить вечером того же дня, если во время проверки не обнаружат повреждений.

30 июля на теплосетях правого берега Даугавы в Риге проведут гидравлические испытания. Во время проверки горячая вода будет недоступна в Старой Риге, центре города, Кенгарагсе, Дарзциемсе, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемсе, Межциемсе, Тейке, Югле, Чиекуркалнсе, Саркандаугаве, Межапарке, Гризинькалнсе, Брасе, Латгальском предместье, Авоты, Румбуле, Шкиротаве, Скансте, Закюсале и Петерсале - Андрейсале.

Фото: Rīgas siltums
Районы, которые останутся без горячей воды.
Районы, которые останутся без горячей воды.

Владельцы и управляющие домов заранее проинформированы о плановом прекращении подачи теплоэнергии. Они обязаны уведомить об этом владельцев квартир. Rīgas siltums напоминает, что собственники и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение внутренних систем теплоснабжения от городских теплосетей.

Чтобы при возможном повреждении трубопровода наружу не вырвался горячий теплоноситель - вода зеленоватого оттенка, перед гидравлическими испытаниями ее охлаждают до +45 градусов. Поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже вечером 29 июля.

Вода в теплосетях охлаждается постепенно в течение предыдущего дня, чтобы в случае прорыва защитить людей и животных от ожогов.

Гидравлические испытания займут один день. Подачу горячей воды планируется восстановить вечером 30 июля. Исключением станут места, где во время проверки обнаружат повреждения теплосетей - там перебои могут продолжаться до устранения неисправностей.

Во время испытаний при повреждении теплосетей возможна утечка воды зеленоватого цвета. В воду добавлен безопасный для здоровья и окружающей среды краситель. При обнаружении такой утечки необходимо немедленно сообщить об этом по бесплатному круглосуточному телефону клиентской службы 80 000 090.

Фото: Rīgas siltums
Во время испытаний при повреждении теплосетей возможна утечка воды зеленоватого цвета. В воду добавлен безопасный для здоровья и окружающей среды краситель.
Во время испытаний при повреждении теплосетей возможна утечка воды зеленоватого цвета. В воду добавлен безопасный для здоровья и окружающей среды краситель.

Rīgas siltums обращает внимание, что во время проверки теплосети являются объектами повышенной опасности. Давление теплоносителя в них достигает от 10 до 16 баров.

Даты гидравлических испытаний определяются и согласовываются в ноябре-декабре. При составлении графика учитываются запланированные работы по реконструкции теплосетей и массовые мероприятия, информация о которых была опубликована заранее. Также испытания стараются провести так, чтобы обнаруженные повреждения и скрытые утечки успели устранить до начала учебного года.

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ПлявниекиRīgas siltumsСканстеДрейлиниАвоты

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