Десятки районов Риги 30 июля останутся без горячей воды

Даты гидравлических испытаний определяются и согласовываются в ноябре-декабре. При составлении графика учитываются запланированные работы по реконструкции теплосетей и массовые мероприятия, информация о которых была опубликована заранее. Также испытания стараются провести так, чтобы обнаруженные повреждения и скрытые утечки успели устранить до начала учебного года.