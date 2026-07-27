Десятки районов Риги 30 июля останутся без горячей воды
30 июля десятки районов Риги временно останутся без горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей. Подачу планируют восстановить вечером того же дня, если во время проверки не обнаружат повреждений.
30 июля на теплосетях правого берега Даугавы в Риге проведут гидравлические испытания. Во время проверки горячая вода будет недоступна в Старой Риге, центре города, Кенгарагсе, Дарзциемсе, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемсе, Межциемсе, Тейке, Югле, Чиекуркалнсе, Саркандаугаве, Межапарке, Гризинькалнсе, Брасе, Латгальском предместье, Авоты, Румбуле, Шкиротаве, Скансте, Закюсале и Петерсале - Андрейсале.
Владельцы и управляющие домов заранее проинформированы о плановом прекращении подачи теплоэнергии. Они обязаны уведомить об этом владельцев квартир. Rīgas siltums напоминает, что собственники и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение внутренних систем теплоснабжения от городских теплосетей.
Чтобы при возможном повреждении трубопровода наружу не вырвался горячий теплоноситель - вода зеленоватого оттенка, перед гидравлическими испытаниями ее охлаждают до +45 градусов. Поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже вечером 29 июля.
Вода в теплосетях охлаждается постепенно в течение предыдущего дня, чтобы в случае прорыва защитить людей и животных от ожогов.
Гидравлические испытания займут один день. Подачу горячей воды планируется восстановить вечером 30 июля. Исключением станут места, где во время проверки обнаружат повреждения теплосетей - там перебои могут продолжаться до устранения неисправностей.
Во время испытаний при повреждении теплосетей возможна утечка воды зеленоватого цвета. В воду добавлен безопасный для здоровья и окружающей среды краситель. При обнаружении такой утечки необходимо немедленно сообщить об этом по бесплатному круглосуточному телефону клиентской службы 80 000 090.
Rīgas siltums обращает внимание, что во время проверки теплосети являются объектами повышенной опасности. Давление теплоносителя в них достигает от 10 до 16 баров.
Даты гидравлических испытаний определяются и согласовываются в ноябре-декабре. При составлении графика учитываются запланированные работы по реконструкции теплосетей и массовые мероприятия, информация о которых была опубликована заранее. Также испытания стараются провести так, чтобы обнаруженные повреждения и скрытые утечки успели устранить до начала учебного года.