Куда исчезают наши 10 центов, если не сдать бутылку в таромат? В депозитной системе Латвии дали ответ
Многие жители Латвии хотя бы раз задумывались: что происходит с 10 центами депозита, если бутылку или банку так и не вернуть в таромат? В компании Depozita iepakojuma operators объяснили, куда уходят эти деньги.
У части жителей Латвии до сих пор возникает вопрос: что происходит с депозитом за упаковку, которую не возвращают в систему, и получает ли оператор системы прибыль за счет этих денег. Несмотря на различные предположения, система депозита работает на основе прозрачной и устойчивой финансовой модели. Ее главный принцип – отсутствие извлечения прибыли. Это означает, что все средства, находящиеся в системе, направляются на ее ежедневную работу и реинвестируются в новые решения, делающие систему более удобной и эффективной, объясняют в компании Depozita iepakojuma operators.
Работу депозитной системы обеспечивают три основных источника доходов. Во-первых, это взносы производителей и импортеров напитков за каждую единицу депозитной упаковки, выпущенную на рынок. Во-вторых, доходы от продажи собранных материалов на переработку. В-третьих, средства, полученные от депозитов за упаковку, которую жители не вернули через автоматы приема тары. Все эти источники финансирования покрывают расходы на прием пустой тары, логистику, сортировку и подготовку материалов к переработке, а также обеспечивают дальнейшее развитие системы.
"Нередко люди считают, что депозитная система зарабатывает на упаковке, которую не сдают. На самом деле система работает по принципу отсутствия прибыли, и все финансовые средства используются для обеспечения ее работы и развития. Если по итогам года образуется финансовый излишек, он не выплачивается в виде дивидендов, а направляется на функционирование системы и инвестиции в ее дальнейшее совершенствование, чтобы она стала еще удобнее, эффективнее и доступнее для жителей»", – поясняет финансовый директор Depozita Iepakojuma Operators Диана Имака.
Значительная часть доходов (около 40%) выплачивается торговым предприятиям в качестве компенсации за прием упаковки и ежедневное обслуживание пунктов приема депозита. Остальные средства также направляются на развитие системы, в том числе на внедрение новых решений. Одним из таких проектов стало открытие самого мощного в странах Балтии пункта приема депозитной тары – "Большого таромата" (Dižtaromāts) в рижском районе Межциемс.
Кроме того, средства инвестируются в модернизацию оборудования сортировочного центра, совершенствование логистических процессов и развитие IT-систем.
"Наша задача – не получать прибыль, а обеспечить максимально эффективную переработку каждой единицы депозитной упаковки. Одновременно мы постоянно совершенствуем систему, чтобы сделать ее еще удобнее и доступнее для жителей. Поэтому мы регулярно инвестируем в инфраструктуру и ищем решения, которые упрощают сдачу упаковки", – подчеркивает Имака.
Депозитная система в Латвии построена по принципу расширенной ответственности производителей. Это означает, что производители и импортеры напитков сами финансируют работу системы, уплачивая взносы за каждую выпущенную на рынок единицу продукции. В свою очередь, SIA Depozita Iepakojuma Operators отвечает за ежедневную работу системы – от сбора и транспортировки упаковки до ее подготовки к вторичной переработке. Такая модель обеспечивает устойчивое развитие системы в будущем, одновременно способствуя сохранению чистоты окружающей среды и возвращению упаковки в повторный оборот или на переработку.