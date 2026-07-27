Куда исчезают наши 10 центов, если не сдать бутылку в таромат? В депозитной системе Латвии дали ответ

"Нередко люди считают, что депозитная система зарабатывает на упаковке, которую не сдают. На самом деле система работает по принципу отсутствия прибыли, и все финансовые средства используются для обеспечения ее работы и развития. Если по итогам года образуется финансовый излишек, он не выплачивается в виде дивидендов, а направляется на функционирование системы и инвестиции в ее дальнейшее совершенствование, чтобы она стала еще удобнее, эффективнее и доступнее для жителей»", – поясняет финансовый директор Depozita Iepakojuma Operators Диана Имака.