В Екабпилсском крае мужчина погиб после столкновения с деревом (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия
Сегодня 11:00
Смертельная авария в Екабпилсском крае: машину разорвало после удара о дерево
В Екабпилсском крае легковой автомобиль съехал с дороги, оказался в кювете и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, полиция начала уголовный процесс.
Вызов в Засскую волость поступил в 13:25. Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли из автомобиля погибшего человека. Работы на месте происшествия завершились в 16:05.
В Государственной полиции сообщили, что мужчина 1980 года рождения ехал по автодороге Бебрене - Биржи и, предположительно, не справился с управлением. По факту происшествия начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
За сутки в Латвии зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, больше всего - 37 - в Рижском регионе. В трех авариях, произошедших в столице и ее окрестностях, пострадали люди.