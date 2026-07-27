Смертельная авария в Екабпилсском крае: машину разорвало после удара о дерево
Фото: Otkrito.lv
В Екабпилсском крае мужчина погиб после столкновения с деревом (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия

Смертельная авария в Екабпилсском крае: машину разорвало после удара о дерево

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Екабпилсском крае легковой автомобиль съехал с дороги, оказался в кювете и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, полиция начала уголовный процесс.

Вызов в Засскую волость поступил в 13:25. Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли из автомобиля погибшего человека. Работы на месте происшествия завершились в 16:05.

В Государственной полиции сообщили, что мужчина 1980 года рождения ехал по автодороге Бебрене - Биржи и, предположительно, не справился с управлением. По факту происшествия начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

За сутки в Латвии зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, больше всего - 37 - в Рижском регионе. В трех авариях, произошедших в столице и ее окрестностях, пострадали люди.

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