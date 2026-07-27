Пьяный полицейский насмерть избил мужчину во время праздника в Приекуле
Во время городского праздника в Приекуле произошел смертельный конфликт. По подозрению в избиении мужчины задержан пьяный младший инспектор Государственной полиции, который в тот момент находился вне службы.
26 июля Государственная полиция получила информацию о том, что во время городского праздника в Приекуле между несколькими людьми произошел конфликт, в результате которого один мужчина получил телесные повреждения.
На место прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, однако пострадавший скончался в машине скорой помощи.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали на месте младшего инспектора Государственной полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент происшествия он не исполнял служебные обязанности.
По факту случившегося начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности виновного привело к смерти потерпевшего.
Материалы дела будут переданы по подследственности Бюро внутренней безопасности для дальнейшего расследования.