Пьяный полицейский насмерть избил мужчину во время праздника в Приекуле
Фото: LETA
Мужчина умер в машине скорой после драки с пьяным полицейским.
Аварии и происшествия

Пьяный полицейский насмерть избил мужчину во время праздника в Приекуле

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во время городского праздника в Приекуле произошел смертельный конфликт. По подозрению в избиении мужчины задержан пьяный младший инспектор Государственной полиции, который в тот момент находился вне службы.

26 июля Государственная полиция получила информацию о том, что во время городского праздника в Приекуле между несколькими людьми произошел конфликт, в результате которого один мужчина получил телесные повреждения.

На место прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, однако пострадавший скончался в машине скорой помощи.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали на месте младшего инспектора Государственной полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент происшествия он не исполнял служебные обязанности.

По факту случившегося начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности виновного привело к смерти потерпевшего.

Материалы дела будут переданы по подследственности Бюро внутренней безопасности для дальнейшего расследования.

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Государственная полицияМадара ШершневаПриекулеНовости регионов

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