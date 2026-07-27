Пьяного полицейского подозревают в убийстве педагога одним ударом на празднике в Приекуле

Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое происшествие в Приекуле недопустимо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который "примет меры, чтобы дело было расследовано объективно и справедливо, а виновный был привлечен к ответственности". По словам премьера, не должно быть "никакой терпимости и никаких поблажек".