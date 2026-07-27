Пьяного полицейского подозревают в убийстве педагога одним ударом на празднике в Приекуле
Во время городского праздника в Приекуле произошел смертельный конфликт. По подозрению в избиении мужчины задержан пьяный младший инспектор Государственной полиции, который в тот момент находился вне службы.
26 июля Государственная полиция получила информацию о том, что во время городского праздника в Приекуле между несколькими людьми произошел конфликт, в результате которого один мужчина получил телесные повреждения.
На место прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, однако пострадавший скончался в машине скорой помощи.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали на месте младшего инспектора Государственной полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент происшествия он не исполнял служебные обязанности.
По факту случившегося начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности виновного привело к смерти потерпевшего. Материалы дела будут переданы по подследственности Бюро внутренней безопасности для дальнейшего расследования.
Как сообщает портал liepājniekiem.lv, погибшим оказался педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, а также руководитель образовательной программы "Дизайн одежды".
Инцидент произошел возле Приекульского дома культуры. По словам очевидцев, нападавший "убил погибшего одним ударом".
Медики около получаса пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось.
Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое происшествие в Приекуле недопустимо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который "примет меры, чтобы дело было расследовано объективно и справедливо, а виновный был привлечен к ответственности". По словам премьера, не должно быть "никакой терпимости и никаких поблажек".