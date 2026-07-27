Новый светофор вызвал огромные заторы на Слокас и Юрмалас гатве

По его словам, уже сейчас ясно, что во время работ движение трамваев сохранится по одной стороне моста. При этом о том, как будет организовано автомобильное движение, Каулиньш не сообщил. В целом глава департамента заявил, что доволен всеми проектами, реализованными ведомством.