Новый светофор вызвал огромные заторы на Слокас и Юрмалас гатве
После реконструкции перекрестка улицы Слокас и Юрмалас гатве в Риге образовались огромные пробки. Теперь специалисты пытаются перенастроить новый светофор и синхронизировать его с соседними, чтобы улучшить движение.
По словам директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапа Каулиньша, после установки новых светофоров их работу всегда приходится дополнительно корректировать. В этом случае светофор еще необходимо синхронизировать с другими светофорами, чтобы повысить пропускную способность перекрестка.
Каулиньш рассказал, что у самоуправления есть системы, которые собирают данные о местах образования пробок в Риге. Эти данные анализируются, после чего специалисты ищут возможные решения.
Отвечая на вопрос о предстоящем ремонте путепровода VEF, также известного как Воздушный мост, Каулиньш отметил, что проект работ пока только разрабатывается. В него войдут и решения по организации движения на время реконструкции.
По его словам, уже сейчас ясно, что во время работ движение трамваев сохранится по одной стороне моста. При этом о том, как будет организовано автомобильное движение, Каулиньш не сообщил. В целом глава департамента заявил, что доволен всеми проектами, реализованными ведомством.