Латвию ждет неспокойный день: грозы, ливни и резкие порывы ветра

Днем территорию Латвии пересечет зона осадков - небо будет облачным, на большей части страны ожидается дождь, во многих местах также грозы и сильные ливни. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, во второй половине дня на западе он сменится на западный и северо-западный. Во время гроз ветер станет порывистым.