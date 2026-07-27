В Риге после обеда возможны сильные ливни и гроза.
В Латвии
Сегодня 09:03
Латвию ждет неспокойный день: грозы, ливни и резкие порывы ветра
В понедельник Латвию накроет зона осадков - на большей части страны ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы и порывистый ветер. На востоке воздух прогреется до +26 градусов.
Днем территорию Латвии пересечет зона осадков - небо будет облачным, на большей части страны ожидается дождь, во многих местах также грозы и сильные ливни. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, во второй половине дня на западе он сменится на западный и северо-западный. Во время гроз ветер станет порывистым.
Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса, на востоке страны - от +22 до +26 градусов.
В Риге также ожидается облачная погода, временами будет идти дождь, а во второй половине дня возможны сильные ливни и гроза. Сохранится слабый южный ветер, температура воздуха составит около +20 градусов.