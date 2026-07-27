"Не выйдем на работу - едем на море": заявление молодых латвийцев шефу возмутило людей, но многие их поняли

В латвийских социальных сетях активно обсуждают историю, которую пересказали со слов одного предпринимателя. Если верить этому рассказу, утром двое молодых сотрудников позвонили руководителю и сообщили, что не выйдут на работу. На вопрос, не случилось ли чего и не заболели ли они, молодые люди спокойно ответили, что с ними все в порядке. Причина оказалась неожиданной.