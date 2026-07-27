С собаками в магазины и торговые центры Латвии: что разрешено, а что категорически запрещено

В продуктовых магазинах политика в отношении домашних животных отличается. Во всех магазинах разрешены собаки-поводыри, однако в отношении остальных животных у каждого торговца свои правила, сообщает LSM+. Например, в магазинах Maxima с собакой можно заходить, если она небольшого размера и хозяин может взять ее на руки, тогда как Rimi допускает нахождение в магазине также более крупных собак. «Если у собаки есть намордник, она обучена, а хозяин уверен, что она не причинит вреда окружающим, можно отправиться в магазин вместе с собакой», — сказала руководитель отдела общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите.