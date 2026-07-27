В Эстонии назвали "крупнейшее дипломатическое поражение" Путина

В субботу на встрече с Путиным в российском Омске Токаев заявил, что не понимает сути войны между Россией и Украиной, и предложил заморозить конфликт и вернуться к стамбульскому формату переговоров для продвижения к миру. Токаев подчеркнул, что Казахстан уважает украинский народ, его культуру и язык, а также назвал постыдной гибель молодых людей на войне.