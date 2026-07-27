В Эстонии назвали "крупнейшее дипломатическое поражение" Путина
Депутат парламента Эстонии Вальдо Рандпере назвал недавнее заявление президента Казахстана Токаева крупнейшим публичным дипломатическим поражением Путина за все время войны. По его мнению, за словами казахстанского лидера о "постыдной" гибели молодых людей могло стоять и послание Пекина.
Член Рийгикогу [парламента Эстонии] от Партии реформ Вальдо Рандпере считает, что субботнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стало для президента России Владимира Путина крупнейшим на сегодняшний день публичным дипломатическим поражением.
«Я думаю, что значимость вчерашнего заявления президента Казахстана Токаева для Путина очень сильно недооценивается. На мой взгляд, это было крупнейшее поражение и порка, которые ему когда-либо доставались», — написал Рандпере в соцсетях.
По словам Рандпере, нельзя исключать, что своей критикой Токаев частично передал и послание Пекина, поскольку руководство Казахстана поддерживает тесные связи с Китаем.
В субботу на встрече с Путиным в российском Омске Токаев заявил, что не понимает сути войны между Россией и Украиной, и предложил заморозить конфликт и вернуться к стамбульскому формату переговоров для продвижения к миру. Токаев подчеркнул, что Казахстан уважает украинский народ, его культуру и язык, а также назвал постыдной гибель молодых людей на войне.
Призыв Токаева в воскресенье также приветствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, по словам которого, предложение остановить войну является реалистичным, своевременным и мудрым. Сибига отметил, что Украина предлагала прекратить боевые действия на текущей линии фронта и перейти к дипломатии, однако Кремль отверг это предложение. По оценке министра, на Москву необходимо оказать большее давление, чтобы она согласилась на реалистичные мирные предложения.
Путин уже отклонил предложение Токаева, заявив, что замораживание конфликта невозможно.