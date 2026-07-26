45% всех преступлений против детей в Латвии носит сексуальный характер

Около 15% сексуальных преступлений против детей совершается в интернете, а борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел (МВД) доклад для правительства. МВД отмечает, что дело Джеффри Эпштейна ярко высветило механизмы вербовки несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации и показало, что торговля людьми тесно связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.