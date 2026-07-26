Украина все чаще атакует склады Wildberries: почему крупнейший маркетплейс России оказался под ударом

Ситуацию осложняет то, что незадолго до первых ударов компания изменила договор с продавцами, сняв с себя ответственность за ущерб в случае форс-мажора, включая атаки беспилотников. Позже Wildberries все же пообещал выплатить компенсации, в первую очередь небольшим продавцам.