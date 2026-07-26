Украина все чаще атакует склады Wildberries: почему крупнейший маркетплейс России оказался под ударом
За последнюю неделю украинские беспилотники все чаще атакуют склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Киев объясняет удары тем, что через платформу можно приобрести товары двойного назначения - дроны, бронежилеты, средства связи и другое оборудование, которое может использоваться российской армией. Однако эксперты считают, что главная цель таких атак заключается в другом.
По словам основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, товары военного назначения составляют лишь небольшую часть ассортимента Wildberries, поэтому влияние на снабжение армии ограничено. Зато серьезные последствия уже ощущают предприниматели, чьи товары хранились на уничтоженных складах, сообщает LSM.lv.
Wildberries занимает около 45% российского рынка электронной коммерции. На платформе работают более миллиона продавцов, ежедневно обрабатывается свыше 20 миллионов заказов. После атак многие предприниматели рассказали в соцсетях, что потеряли весь свой товар и лишились доходов.
Ситуацию осложняет то, что незадолго до первых ударов компания изменила договор с продавцами, сняв с себя ответственность за ущерб в случае форс-мажора, включая атаки беспилотников. Позже Wildberries все же пообещал выплатить компенсации, в первую очередь небольшим продавцам.
По оценке Meduza, убытки предпринимателей могут превысить 150 миллиардов рублей. Восстановление поврежденных складов, по данным российских СМИ, также потребует десятков миллиардов рублей.
Военный эксперт Давид Шарп считает, что подобные удары одновременно наносят крупный экономический ущерб и демонстрируют неспособность российских властей защитить важную инфраструктуру. Впрочем, аналитики отмечают, что благодаря разветвленной логистической сети и большим финансовым ресурсам Wildberries способен частично компенсировать последствия атак.