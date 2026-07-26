В Латвию идут грозы, ливни и сильный ветер, но вскоре вернется жара

В понедельник небо закроют облака, однако местами будет выглядывать солнце. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на большей части территории временами ожидается дождь, местами сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, который во время гроз станет порывистым. После полудня на западе ветер сменится на западный и северо-западный, его порывы достигнут 15-17 м/с. Ночью температура воздуха составит +14...+18 градусов, днем - +22...+27 градусов. На западе страны будет прохладнее - +18...+21 градус.