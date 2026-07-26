В Латвию идут грозы, ливни и сильный ветер, но вскоре вернется жара
Новая неделя в Латвии начнется с дождей, гроз и порывистого ветра. Уже с понедельника во многих районах ожидаются сильные ливни, а на побережье скорость ветра достигнет 17 м/с. Однако к концу недели погода порадует жителей страны настоящим летним теплом - синоптики прогнозируют до +25...+27 градусов.
В понедельник небо закроют облака, однако местами будет выглядывать солнце. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на большей части территории временами ожидается дождь, местами сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, который во время гроз станет порывистым. После полудня на западе ветер сменится на западный и северо-западный, его порывы достигнут 15-17 м/с. Ночью температура воздуха составит +14...+18 градусов, днем - +22...+27 градусов. На западе страны будет прохладнее - +18...+21 градус.
Во вторник и среду солнечные периоды будут чередоваться с облачностью, местами временами пройдет дождь. Во вторник также возможны грозы и сильные ливни. На всей территории будет дуть слабый или умеренный западный и юго-западный ветер. Во вторник на побережье он останется порывистым, а во время гроз местами возможны резкие усиления ветра. Ночью воздух остынет до +11...+16 градусов, в ночь на среду местами на востоке - до +10 градусов. Днем ожидается +18...+22 градуса.
К концу рабочей недели погода в целом станет теплее и спокойнее. Солнце будет появляться чаще, а ветер ослабеет. Дождевые облака пройдут лишь местами, однако в выходные кучево-дождевые облака снова начнут формироваться на более обширной территории, местами принося грозы.
Согласно нынешним прогнозам, пятница может стать самым сухим и жарким днем недели. Почти по всей стране температура воздуха превысит +25 градусов.