Кто убил Джанни Версаче? ФБР потребовалось 8 дней, чтобы найти убийцу кутюрье. Но какой был мотив - так и осталось тайной
Дело об убийстве Джанни Версаче, основателя модельного «Дома Версаче», считается раскрытым. По официальной версии, 15 июля 1997 года в Майами-бич 27-летний безработный Эндрю Кьюненен дважды выстрелил в голову кутюрье. А до этого он убил еще четверых богатых мужчин. Во время ареста Эндрю застрелился, оставив после своей смерти множество вопросов. Главный из которых: действительно ли Кьюненен был серийным убийцей и почему он стрелял в Версаче?
Умный и милый
Джанни Версаче ворвался в мир высокой моды в конце 80-х годов. Родился в Италии, в семье владелицы ателье, с малых лет помогал матери подшивать платья для богатых клиенток и подбирать аксессуары. Став постарше, Джанни стал сам выбирать ткани для платьев, рисовал эскизы, создавал выкройки. Позже, уже став знаменитым, он говорил, что многие идеи подглядывал у проституток в родной Калабрии. Он стал первым, кто возвел моделей на вершину шоу-бизнеса, среди его клиентов и друзей были принцесса Диана и Элтон Джон, Мадонна и Стинг, Эрик Клэптон и Шэр.
Джанни Версаче никогда особо не скрывал свою гомосексуальность. Но официальный каминг-аут совершил лишь за несколько месяцев до смерти, в 1997 году. С 1982 года и до самой смерти его партнером был один из модельеров «Дома Версаче» Антонио Д`Амико.
Убийцей модельера тоже стал гомосексуал, подтвердил на следствии отец Эндрю Кьюненена Модесто. Но это, пожалуй, единственное, что хоть как-то связывает убийцу и его жертву. Отец сомневается в выводах ФБР о мотивах убийства и в том, что его сын был серийным убийцей.
Эндрю Филипп Кьюненен родился 31 августа 1969 года в богатом пригороде Сан-Диего в Калифорнии. Он был четвертым, самым младшим ребенком в семье. Его матерью была американка итальянского происхождения, а отец — филиппинец, получивший американское гражданство. Все, кто знал Эндрю в детстве, отмечали, что он рос очень миловидным и весьма умным мальчиком. Как утверждали учителя, при проверке на тест IQ Эндрю показал результат в 147 пунктов (при среднем показателе 100–110). В то же время его запомнили как отъявленного лжеца, выдумывающего небылицы обо всём на свете. И при этом мог быть настолько убедительным, что ему верили, даже если он нес абсолютный вздор.
После окончания средней школы Кьюненен поступил в Калифорнийский университет, где перестал скрывать свою гомосексуальность. Его стали часто видеть на гей-вечеринках, да он и сам постоянно хвастался, что его любовники помогают ему деньгами и осыпают подарками.
В 1988 году всю семью Кьюненен потрясло страшное известие: отец, работавший биржевым маклером, был пойман на серьезной растрате. Кьюненен-старший сбежал, и за его махинации пришлось отвечать семье: счет обнулили, имущество конфисковали. Платить за учебу Эндрю стало нечем. А он уже привык к шикарной жизни, дорогой одежде, роскоши.
Когда он приехал из университета домой, разразился жуткий скандал: до матери дошли слухи о том, что ее сын — гей. Слово за слово, темпераментная итальянка прокляла младшего сына и указала ему на дверь. Эндрю хлопнул этой самой дверью и покинул отчий дом. Он направился в Сан-Франциско, где жил один из его партнеров. Но друг тоже не был особо богат, и Кьюненен становится «мальчиком по вызову», одним из самых дорогих в Сан-Франциско. Его услугами пользовались знаменитости, миллионеры и политики, они осыпали его подарками и деньгами. Впрочем, это всё могло быть вымыслом. Или не могло? Кьюненен стал вхож в высшее общество Сан-Франциско. Однажды его видели в одной ложе с Джанни Версаче на премьере оперы «Каприччио» — сообщил журнал The Vanity Fair в сентябре 1996 года. Других доказательств связи Версаче и Кьюненена нет.
Серия убийств
Зимой 1997 года жизнь Эндрю резко изменилась. Кто-то говорит, что в то время в жизни Эндрю произошла драма: сильно рассорился со своим любовником. Он уже не мог искать новых партнеров и сильно подсел на наркотики. Более того, после того как полиция стала исследовать его жизнь, выяснилось, что Кьюненен еще и приторговывал наркотиками. Но могла быть и более серьезная причина: один из клиентов сообщил ему, что у него ВИЧ. Он несколько раз сдавал анализы на ВИЧ, но ни разу не пришел за результатами. После вскрытия тела Кьюненена коронеры сообщили, что ВИЧ у него не обнаружен.
25 апреля 1997 года Кьюненен приехал в Миннеаполис к известному архитектору Дэвиду Мэдсону, своему бывшему любовнику. На следующий день Мэдсон созвал своих друзей на ужин, среди гостей был еще один бывший любовник Эндрю, миллионер Джеффри Трейл. Неизвестно, что случилось в доме тем вечером: тело Трейла, завернутое в ковер, было обнаружено в доме Мэдсона. Самого хозяина обнаружили через два дня неподалеку от озера Миннесота — с пулей в черепе.
Полиция быстро установила подозреваемого: в начале мая имя Эндрю Кьюненена было в списке самых разыскиваемых преступников Америки. Долгое время ему удавалось уходить от полицейских. Уже позже одноклассники Эндрю отмечали, что ему в школе нравилось переодеваться и менять внешность. В конце концов Кьюненена вычислили бы, но он и не собирался затаиваться. У него была какая-то миссия.
Следующей жертвой Кьюненена стал богатый 72-летний строитель Ли Миглан из Чикаго. Ни полиция, ни журналисты не обнаружили ничего, что могло бы связывать пожилого мужчину, счастливо прожившего в браке более 30 лет, и молодого мальчика по гей-вызову. Миглан был убит 4 мая 1997 года. Кьюненен сперва ударил его молотком по голове, а потом долго мучил: на теле нашли более 20 ударов отверткой. После этого Эндрю забрал «Лексус» Миглана и уехал.
Пять дней спустя Кьюненен услышал по радио о розыске машины — он был уже в штате Нью-Джерси. Он понял, что его вот-вот арестуют, свернул на первую попавшуюся дорогу, которая вывела его на сельское кладбище городка Пеннзвилля. Смотритель кладбища, 45-летний Уильям Риз вышел встретить неожиданного гостя. Кьюненен без колебаний выстрелил в Риза, забрал его пикап и отправился дальше.
Машину Риза объявили в розыск через два дня после убийства. Пикап вскоре обнаружили, но Эндрю в нём давно уже не было: он был уже в Майами, где и произошло самое сенсационное убийство.
След мафии?
Вероятно, Кьюненен долго караулил Джанни Версаче у его виллы в Майами-Бич «Дом Казуака». Это фешенебельный район, но Эндрю умудрился не привлечь к себе внимания. Около половины девятого утра 15 июля 1997 года Версаче вышел из дома, чтобы купить газету в кофейне в трех кварталах от дома. Хотя раньше всегда просил сделать это своего ассистента, тем утром он решил пройтись сам. На обратном пути, когда Джанни Версаче поднимался по лестнице, Кьюненен дважды выстрелил в лицо модельера. Подходивший к дому Антонио Д`Амико был свидетелем убийства и тут же поднял тревогу. Но Кьюненену удалось скрыться.
Весть об убийстве знаменитого кутюрье всколыхнула весь Майами. Город был моментально перекрыт, началась тотальная «зачистка». Убийцу обнаружили через неделю — 23 июля 1997 года в «плавучем отеле». Когда полицейский спецназ пошел на штурм, Кьюненен вставил пистолет в рот и нажал на спуск. В спальне рядом с телом агенты ФБР нашли закрытый сейф. В нём были найдены его калифорнийское водительское удостоверение и квитанция из ломбарда, на которых остались отпечатки пальцев Кьюненена, что помогло оперативно идентифицировать труп.
Никаких улик, проливающих свет на мотив убийств, так и не было найдено. В газетах появилось множество версий о случившемся. Наиболее популярной стала версия о том, что модельера убрала мафия, а Кьюненена просто подкинули, чтобы ФБР закрыла дело. Ведь Версаче не скрывал, что он родом из одной из самых криминализированных областей в Италии. А на вопросы, знаком ли он с представителями итальянской мафии, отвечал уклончиво. В октябре 1994 года английский еженедельник «Independent of Sunday» открыто обвинил модельера в связях с мафией. Тогда кутюрье подал на газету в суд и выиграл 100 тысяч долларов компенсации за моральный ущерб. Выигранные во время процесса деньги он передал на благотворительность.
В 2001 году австралийский детектив Фрэнк Монте пытался выпустить книгу мемуаров «The Spying Game», в которой утверждал, будто Джанни Версаче нанимал его, чтобы расследовать дело об отмывании денег мафии через модные дома «Версаче». Санто и Донателла Версаче — брат и сестра Джанни — подали в Федеральный суд Австралии иск против Монте за клевету. Суд полностью удовлетворил их иск, признал Монте виновным, назвал его заявления «абсолютно лишенными какого-либо доверия» и обязал уничтожить тираж его книги.
Версия с мафией не подтвердилась, но и опровергнуть ее тоже сложно. Впрочем, стояла за ним мафия или нет, одно неоспоримо: Джанни Версаче и тех четверых мужчин убил именно Эндрю Кьюненен. А почему он их убил — мы уже не узнаем.