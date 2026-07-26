Кто убил Джанни Версаче? ФБР потребовалось 8 дней, чтобы найти убийцу кутюрье. Но какой был мотив - так и осталось тайной

Когда он приехал из университета домой, разразился жуткий скандал: до матери дошли слухи о том, что ее сын — гей. Слово за слово, темпераментная итальянка прокляла младшего сына и указала ему на дверь. Эндрю хлопнул этой самой дверью и покинул отчий дом. Он направился в Сан-Франциско, где жил один из его партнеров. Но друг тоже не был особо богат, и Кьюненен становится «мальчиком по вызову», одним из самых дорогих в Сан-Франциско. Его услугами пользовались знаменитости, миллионеры и политики, они осыпали его подарками и деньгами. Впрочем, это всё могло быть вымыслом. Или не могло? Кьюненен стал вхож в высшее общество Сан-Франциско. Однажды его видели в одной ложе с Джанни Версаче на премьере оперы «Каприччио» — сообщил журнал The Vanity Fair в сентябре 1996 года. Других доказательств связи Версаче и Кьюненена нет.