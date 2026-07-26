Грозы, ливни и до +27: какой будет погода в Латвии в понедельник

День будет облачным, однако местами выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами - сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый и умеренный южный и юго-западный ветер, под грозовыми облаками он может стать резко порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер повернет на западный и северо-западный и немного усилится, в порывах достигая 15-16 м/с. Воздух прогреется до +22...+27°, на западе будет прохладнее - +18...+21°.