Грозы, ливни и до +27: какой будет погода в Латвии в понедельник
Понедельник в Латвии начнется с дождей, а местами и гроз. Во многих районах ожидаются сильные ливни, порывистый ветер и температура до +27 градусов, однако на западе страны будет заметно прохладнее.
В ночь на понедельник преимущественно в западных и центральных районах облака принесут кратковременный дождь. Возможны грозы и сильные ливни. Ветер будет слабым, минимальная температура воздуха составит +14...+18°.
В Риге ожидается облачная погода, временами будет идти дождь, возможна также гроза. Сохранится слабый ветер южных направлений, воздух остынет до +16...+18°.
День будет облачным, однако местами выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами - сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый и умеренный южный и юго-западный ветер, под грозовыми облаками он может стать резко порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер повернет на западный и северо-западный и немного усилится, в порывах достигая 15-16 м/с. Воздух прогреется до +22...+27°, на западе будет прохладнее - +18...+21°.
В Риге временами будет идти дождь, местами сильный, а во второй половине дня возможна гроза. Иногда между облаками будет выглядывать солнце. Будет дуть слабый и умеренный южный и юго-западный ветер, который во время грозы может стать резко порывистым. Воздух прогреется до +21...+22°.