Европу среди дня накроет темнота: где 12 августа можно увидеть полное солнечное затмение

Наиболее удобным местом для наблюдения в Европе станет Испания. Полностью увидеть затмение смогут жители и туристы в таких городах, как Бильбао, Сарагоса, Валенсия, Пальма-де-Майорка и Ла-Корунья. При этом Мадрид и Барселона окажутся за пределами полосы полной фазы - там можно будет наблюдать лишь частичное затмение.