Европу среди дня накроет темнота: где 12 августа можно увидеть полное солнечное затмение
12 августа жители Европы смогут стать свидетелями одного из самых редких астрономических событий последних десятилетий. Полное солнечное затмение на несколько минут превратит день в сумерки, а Луна полностью закроет Солнце. Для миллионов людей это станет первым шансом увидеть подобное явление в Европе с 1999 года.
Полное солнечное затмение возникает, когда Луна проходит точно между Землей и Солнцем и полностью закрывает солнечный диск. На короткое время небо темнеет, становятся видны яркие звезды и солнечная корона - внешняя атмосфера Солнца, которую невозможно наблюдать в обычных условиях.
Полная фаза затмения пройдет по относительно узкой полосе, которая пересечет север России, Гренландию, западную Исландию, Атлантический океан, север Испании и небольшой участок северо-востока Португалии. Максимальная продолжительность полной фазы составит около 2 минут 18 секунд.
Наиболее удобным местом для наблюдения в Европе станет Испания. Полностью увидеть затмение смогут жители и туристы в таких городах, как Бильбао, Сарагоса, Валенсия, Пальма-де-Майорка и Ла-Корунья. При этом Мадрид и Барселона окажутся за пределами полосы полной фазы - там можно будет наблюдать лишь частичное затмение.
Частичное солнечное затмение увидят жители большинства европейских стран. Более 90% солнечного диска будет закрыто в Великобритании, Ирландии, Франции, Португалии, Италии и ряде других государств. Явление также будет заметно в Северной Африке, западной части Африки и на северо-востоке Северной Америки.
Астрономы напоминают, что смотреть на Солнце без специальной защиты опасно даже во время глубокого частичного затмения. Использовать можно только сертифицированные очки для наблюдения за затмением стандарта ISO 12312-2 или специальные солнечные фильтры для телескопов и фотоаппаратов. Исключение составляет лишь короткий период полной фазы, когда солнечный диск полностью закрыт Луной.
Специалисты ожидают, что событие привлечет миллионы туристов. В Испании уже готовятся к большому наплыву путешественников, а власти рекомендуют заранее бронировать жилье и продумывать маршрут, поскольку многие районы вдоль полосы полного затмения будут переполнены.