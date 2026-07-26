Построенные еще в СССР вагоны Vivi продали на аукционах почти за 248 тысяч евро
Vivi распродала большую часть старых вагонов советских электричек и дизель-поездов. На электронных аукционах удалось реализовать 33 вагона почти за 248 тысяч евро, а оставшиеся выставят на повторные торги.
Всего на продажу было выставлено 46 старых вагонов электропоездов и дизель-поездов. В компании отметили, что планируют провести повторный аукцион, чтобы реализовать оставшиеся вагоны электропоездов.
Согласно условиям аукциона, вагоны электропоездов серий ER2 и ER2T, а также дизель-поездов серии DR1A были построены в период с 1966 по 1988 год. Их пробег составляет от 2,4 до 7 миллионов километров.
Электропоезда серий ER2 и ER2T выпускались на Рижском вагоностроительном заводе и предназначались для пригородных и региональных пассажирских перевозок. Серия ER2 производилась с 1962 по 1984 год, а ER2T - с 1986 по 1996 год как усовершенствованная модификация ER2.
Масса вагонов составляет от 38,3 до 54,6 тонны, максимальная скорость - 130 километров в час. Составы ER2 и ER2T включают несколько типов вагонов - головные, моторные и прицепные.
Стартовые цены на аукционе варьировались от 6000 до 11 172 евро без НДС. Шаг торгов для всех вагонов составлял 200 евро.