Построенные еще в СССР вагоны Vivi продали на аукционах почти за 248 тысяч евро

Электропоезда серий ER2 и ER2T выпускались на Рижском вагоностроительном заводе и предназначались для пригородных и региональных пассажирских перевозок. Серия ER2 производилась с 1962 по 1984 год, а ER2T - с 1986 по 1996 год как усовершенствованная модификация ER2.