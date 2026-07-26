"Что-то здесь, в Латвии, не так": Пабрикс обвинил министерство в низкий результатах школьных экзаменов

Он напомнил, что несколько лет назад Министерство образования уже предпринимало попытки решить проблему признания латвийских документов об образовании, чтобы выпускникам было проще поступать в зарубежные университеты, в том числе в Оксфорд. "Даже после окончания 12-го класса наш диплом по-прежнему не гарантировал автоматического поступления в европейские университеты, потому что не все доверяют этому документу. Но, дорогие друзья, мы уже 30 лет независимое государство. Что вы все это время делали, если эти документы до сих пор не соответствуют требованиям? А теперь мы еще видим, что далеко не все вообще могут сдать эти экзамены", - заявил эксперт.