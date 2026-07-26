"Что-то здесь, в Латвии, не так": Пабрикс обвинил министерство в низкий результатах школьных экзаменов
Провал части школьников на централизованных экзаменах - это вопрос не только к ученикам и учителям. Экс-министр Артис Пабрикс считает, что ответственность должна нести и система образования, а прежде всего Министерство образования и науки.
Об этом бывший министр обороны Латвии и нынешний руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники Артис Пабрикс заявил в эфире программы "Preses Klubs". По его словам, прежняя система, при которой экзамен можно было сдать, набрав всего 5% или 15% от максимального количества баллов, не соответствовала нормальным требованиям к качеству образования. "Мне кажется странным, что раньше можно было сдать экзамен, зная всего 5% или 15% материала. Это неадекватно", - подчеркнул он.
В то же время эксперт считает ошибкой автоматически обвинять школьников, если они не справляются с экзаменами после повышения требований. "Если экзамен не сдают, то, очевидно, либо требования стали слишком высокими, либо детей плохо подготовили", - отметил Пабрикс. По его мнению, ответственность нельзя перекладывать исключительно на школы и педагогов, поскольку именно Министерство образования и науки определяет государственную политику в этой сфере.
"Здесь речь не о школах и не об учителях. Если Министерство образования определяет образовательную политику государства, вводит централизованные экзамены, реализует план "2030", устанавливает, как должны обучаться дети, а затем выдает им диплом гимназии, средней или профессиональной школы, то у меня возникает вопрос к самому министерству", - заявил он.
Пабрикс считает, что государство обязано отвечать за результаты собственной образовательной политики. Если именно оно устанавливает содержание обучения, систему экзаменов и условия получения аттестата, то должно объяснить, почему эта система не обеспечивает ожидаемого качества подготовки выпускников.
Особое внимание эксперт обратил на международное признание латвийского школьного аттестата. По его словам, спустя десятилетия после вступления Латвии в Европейский союз страна так и не добилась того, чтобы диплом о среднем образовании автоматически воспринимался как равноценный аналогичным документам ведущих европейских государств.
"Почему, несмотря на то что мы уже давно состоим в Европейском союзе, мы не можем гордиться тем, что наш школьный диплом принимается и признается в любой другой европейской стране так же, как, например, диплом немецкой гимназии? Очевидно, что-то здесь, в Латвии, не так", - сказал Пабрикс.
Он напомнил, что несколько лет назад Министерство образования уже предпринимало попытки решить проблему признания латвийских документов об образовании, чтобы выпускникам было проще поступать в зарубежные университеты, в том числе в Оксфорд. "Даже после окончания 12-го класса наш диплом по-прежнему не гарантировал автоматического поступления в европейские университеты, потому что не все доверяют этому документу. Но, дорогие друзья, мы уже 30 лет независимое государство. Что вы все это время делали, если эти документы до сих пор не соответствуют требованиям? А теперь мы еще видим, что далеко не все вообще могут сдать эти экзамены", - заявил эксперт.