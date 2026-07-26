"Мы не знаем своих соседей": эксперты объяснили, зачем Латвии нужны городские огороды

По словам Алисе Дамберги, в городах остается все меньше свободных территорий, поэтому каждый участок, где можно создать общественный огород, приобретает особую ценность. "Если учитывать, что свободного пространства становится все меньше, то места, где можно создавать сады и одновременно способствовать развитию биологического разнообразия, имеют очень большое значение. Это также место, где люди могут встречаться", - отметила она. Эксперт подчеркнула, что общественные огороды позволяют сохранить знания, которые раньше передавались из поколения в поколение. Люди, для которых работа в саду была частью повседневной жизни, могут делиться своим опытом с детьми и молодежью.