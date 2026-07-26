"Мы не знаем своих соседей": эксперты объяснили, зачем Латвии нужны городские огороды
Общественные огороды в Латвии давно перестали быть местом, где выращивают только овощи и зелень. По словам экспертов, сегодня они помогают бороться с одиночеством, сокращать пищевые отходы и возвращают людям понимание того, каким трудом создается еда.
Общественные и городские огороды сегодня выполняют гораздо более важную роль, чем просто выращивание овощей, фруктов или зелени. Об этом в программе "Tava vide" на TV24 рассказали преподаватель и исследователь факультета экономики и общественного развития Латвийского университета бионаук и технологий Мадара Добеле и ландшафтный архитектор компании Bonava Latvija Алисе Дамберга.
По словам Алисе Дамберги, в городах остается все меньше свободных территорий, поэтому каждый участок, где можно создать общественный огород, приобретает особую ценность. "Если учитывать, что свободного пространства становится все меньше, то места, где можно создавать сады и одновременно способствовать развитию биологического разнообразия, имеют очень большое значение. Это также место, где люди могут встречаться", - отметила она. Эксперт подчеркнула, что общественные огороды позволяют сохранить знания, которые раньше передавались из поколения в поколение. Люди, для которых работа в саду была частью повседневной жизни, могут делиться своим опытом с детьми и молодежью.
"Важно не потерять связь с тем, откуда появляется еда. Нужно понимать и ценить, что это труд, а не просто продукт, который можно взять с полки магазина. Его нужно вырастить, ухаживать за ним, и это требует заботы", - подчеркнула Дамберга.
В свою очередь Мадара Добеле считает, что для Латвии главная ценность городской агрокультуры заключается вовсе не в возможности самостоятельно обеспечить себя продуктами. "Я бы сказала, что главный аспект - это многофункциональность городской агрокультуры. В масштабах Латвии получение продуктов питания как экономическая функция не является главным преимуществом. Гораздо важнее социальная функция и образовательная роль", - пояснила исследователь.
Важной задачей общественных огородов эксперт назвала укрепление социальных связей между жителями городов.
"В городской среде мы очень часто начинаем терять связь друг с другом и уже не знаем даже своих соседей. Именно поэтому общественные огороды так важны - они помогают людям общаться, знакомиться и укрепляют чувство сообщества", - подчеркнула исследователь.
Также участие в выращивании продуктов помогает людям осознать, сколько усилий требуется для получения урожая. Благодаря этому они начинают ответственнее относиться к еде и реже выбрасывают продукты. "Актуальность связана с огромными объемами пищевых отходов. Когда мы понимаем, сколько труда требуется для выращивания продуктов, мы начинаем больше ценить этот процесс. Тогда нам гораздо сложнее выбросить еду, и мы лучше планируем не только использование собственного урожая, но и покупку других продуктов", - сказала Добеле.