Восточную территорию Латвии расширят за счет еще четырех краев
Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержала предложение Видземского региона планирования включить в Восточную территорию Латвии, наряду с Латгальским регионом и Алуксненским краем, также Валкский, Смилтенский, Гулбенский и Мадонский края.
Видземский планировочный регион на заседании комиссии призвал определять Восточную территорию Латвии исходя из фактической безопасности и социально-экономической ситуации, а не по административным границам. Предложение основано на анализе, в котором оценены 15 экономических, демографических и географических критериев.
«Наше предложение основано на данных. Они ясно показывают, что риски возрастают по мере приближения к восточной границе страны. Поэтому территориальный охват закона должен отражать фактическую ситуацию, а не только административное деление», — подчеркнула на заседании комиссии председатель Совета по развитию Видземского планировочного региона Инесе Суйя-Маркова.
Она также отметила: «Если в закон включается весь Латгальский планировочный регион, а из Видземе — только Алуксненский край, нет оснований оставлять за пределами охвата закона другие самоуправления Видземе, сталкивающиеся с похожими вызовами. Например, Гулбенский край расположен всего в 50 километрах от границы».
Предложения ко второму чтению в Сейме можно будет подавать до 23 августа. До этого времени авторы законопроекта и Министерство умного управления и регионального развития также оценят предложения, поданные Видземским планировочным регионом.