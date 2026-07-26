Восточную территорию Латвии расширят за счет еще четырех краев

Она также отметила: «Если в закон включается весь Латгальский планировочный регион, а из Видземе — только Алуксненский край, нет оснований оставлять за пределами охвата закона другие самоуправления Видземе, сталкивающиеся с похожими вызовами. Например, Гулбенский край расположен всего в 50 километрах от границы».