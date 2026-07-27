Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:23
В Марупе приступили к ремонту одной из центральных улиц. Автоводителей отправляют в объезд
В связи с ремонтными работами на улице Педедзес в Марупе движение в зоне строительства регулируется светофорами.
Чтобы сократить время ожидания и облегчить передвижение, водителям рекомендуется воспользоваться объездным маршрутом по улице Лиелая, улице Лилию и улице Рожею.
В зоне работ установлен предельный допустимый скоростной режим — 30 км/ч. Для безопасности пешеходов обустроена и ограждена пешеходная полоса.
Самоуправление Марупе призывает всех участников дорожного движения соблюдать установленные дорожные знаки, сигналы светофора и проявлять особую осторожность в зоне строительных работ.