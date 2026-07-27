В Марупе приступили к ремонту одной из центральных улиц. Автоводителей отправляют в объезд
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Марупе приступили к ремонту одной из центральных улиц. Автоводителей отправляют в объезд

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В связи с ремонтными работами на улице Педедзес в Марупе движение в зоне строительства регулируется светофорами.

Чтобы сократить время ожидания и облегчить передвижение, водителям рекомендуется воспользоваться объездным маршрутом по улице Лиелая, улице Лилию и улице Рожею.

В зоне работ установлен предельный допустимый скоростной режим — 30 км/ч. Для безопасности пешеходов обустроена и ограждена пешеходная полоса.

Самоуправление Марупе призывает всех участников дорожного движения соблюдать установленные дорожные знаки, сигналы светофора и проявлять особую осторожность в зоне строительных работ.

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