ФОТО, ВИДЕО: Монеточка, Noize MC, Макаревич и Пугачева - чем запомнился второй день Laima Rendezvous Jūrmala

Одним из главных событий вечера стало появление Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Представители прессы окружили звездную пару, пытаясь задать Пугачевой хотя бы один вопрос, а фотографы старались занять самое удачное место и получить лучший кадр. Когда Пугачева и Галкин вошли в концертный зал, зрители встретили их аплодисментами. Супруги заняли свои места среди гостей и с интересом наблюдали за выступлениями артистов.