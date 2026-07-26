Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2026

25 июля в концертном зале "Дзинтари" состоялся второй день международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который традиционно собрал на одной ...

В Латвии

ФОТО, ВИДЕО: Монеточка, Noize MC, Макаревич и Пугачева - чем запомнился второй день Laima Rendezvous Jūrmala

Елена Денисова

Otkrito.lv

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В субботу, 25 июля, в концертном зале "Дзинтари" состоялся второй день международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который традиционно собрал на одной сцене известных исполнителей из разных стран. Otkrito.lv рассказывает и показывает, как все происходило.

Одним из главных событий вечера стало появление Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Представители прессы окружили звездную пару, пытаясь задать Пугачевой хотя бы один вопрос, а фотографы старались занять самое удачное место и получить лучший кадр. Когда Пугачева и Галкин вошли в концертный зал, зрители встретили их аплодисментами. Супруги заняли свои места среди гостей и с интересом наблюдали за выступлениями артистов.

Приезд Пугачевой и Галкина:

Главной героиней вечера стала Лайма Вайкуле, для которой субботний концерт был особенным. Вместе с ней на сцену вышли Монеточка, Андрей Макаревич, Noize MC, SunStroke Project, Уку Сувисте, Янис Стибелис, Маркус Рива, Динара Рудане, Нормунд Рутулис, Ден Баурин. 

Отчет о втором дне:

Финал второго дня: 

Зрители встречали артистов продолжительными аплодисментами, подпевали знакомым песням и не скупились на овации. Атмосфера в зале оставалась по-настоящему праздничной на протяжении всего концерта.

Не менее оживленно было и за кулисами. Исполнители охотно общались с журналистами, делились впечатлениями от фестиваля, фотографировались и с удовольствием рассказывали о своих выступлениях. 

Небольшое интервью с Монеточкой:

Фестиваль завершится в воскресенье, 26 июля, традиционным гала-концертом, который, как ожидается, вновь соберет полный зал и станет ярким финалом трехдневного музыкального праздника. 

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