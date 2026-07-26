Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2026
25 июля в концертном зале "Дзинтари" состоялся второй день международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который традиционно собрал на одной ...
ФОТО, ВИДЕО: Монеточка, Noize MC, Макаревич и Пугачева - чем запомнился второй день Laima Rendezvous Jūrmala
В субботу, 25 июля, в концертном зале "Дзинтари" состоялся второй день международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, который традиционно собрал на одной сцене известных исполнителей из разных стран. Otkrito.lv рассказывает и показывает, как все происходило.
Одним из главных событий вечера стало появление Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Представители прессы окружили звездную пару, пытаясь задать Пугачевой хотя бы один вопрос, а фотографы старались занять самое удачное место и получить лучший кадр. Когда Пугачева и Галкин вошли в концертный зал, зрители встретили их аплодисментами. Супруги заняли свои места среди гостей и с интересом наблюдали за выступлениями артистов.
Приезд Пугачевой и Галкина:
Главной героиней вечера стала Лайма Вайкуле, для которой субботний концерт был особенным. Вместе с ней на сцену вышли Монеточка, Андрей Макаревич, Noize MC, SunStroke Project, Уку Сувисте, Янис Стибелис, Маркус Рива, Динара Рудане, Нормунд Рутулис, Ден Баурин.
Отчет о втором дне:
Финал второго дня:
Зрители встречали артистов продолжительными аплодисментами, подпевали знакомым песням и не скупились на овации. Атмосфера в зале оставалась по-настоящему праздничной на протяжении всего концерта.
Не менее оживленно было и за кулисами. Исполнители охотно общались с журналистами, делились впечатлениями от фестиваля, фотографировались и с удовольствием рассказывали о своих выступлениях.
Небольшое интервью с Монеточкой:
Фестиваль завершится в воскресенье, 26 июля, традиционным гала-концертом, который, как ожидается, вновь соберет полный зал и станет ярким финалом трехдневного музыкального праздника.