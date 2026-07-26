Настоящая катастрофа во Франции: лесной пожар угрожает Бордо, эвакуированы 220 000 человек
Фото: AFP/Scanpix
Франция проводит одну из крупнейших эвакуаций из-за гигантских лесных пожаров.
В мире

Настоящая катастрофа во Франции: лесной пожар угрожает Бордо, эвакуированы 220 000 человек

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Франция столкнулась с одной из самых масштабных природных катастроф последних десятилетий. Огромный лесной пожар стремительно приближается к Бордо, сотни тысяч людей эвакуированы, а власти предупреждают, что возвращение домой пока невозможно.

Юго-запад Франции переживает один из крупнейших лесных пожаров за многие десятилетия. Огонь уже уничтожил около 42 000 гектаров лесов и природных территорий, а его фронт продолжает приближаться к Бордо - одному из самых известных городов страны (всемирно известен как мировая столица виноделия и крупный культурно-исторический центр). Власти называют ситуацию беспрецедентной и признают, что быстро взять стихию под контроль не удастся.

По последним данным, из опасных районов эвакуированы уже около 220 000 человек. Людей продолжают вывозить из пригородов Бордо и близлежащих населенных пунктов, а также из туристических зон. Многие семьи были вынуждены в спешке покинуть дома и гостиницы, не зная, когда смогут вернуться.

Для размещения эвакуированных в Бордо открыли крупнейший выставочный центр Parc des Expositions, который временно превратился в огромный пункт приема пострадавших. Люди ночуют на раскладушках и матрасах в павильонах, пока спасатели пытаются сдержать распространение огня.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предупредил, что локализовать пожар удастся еще не скоро. По его словам, ни местные жители, ни туристы не смогут вернуться в свои дома до тех пор, пока опасность полностью не исчезнет.

Особую тревогу вызывает то, что пламя уже угрожает окрестностям Бордо. Последние эвакуации были объявлены в населенных пунктах рядом с городом, а также в его пригородах. Из-за пожаров пришлось перекрыть около 60 километров автомагистрали A63, соединяющей Бордо с испанской границей. Жителей призывают не приближаться к опасным районам и строго соблюдать указания спасательных служб.

По словам пожарных, огонь периодически усиливается настолько, что начинает создавать собственные воздушные потоки, из-за чего его распространение становится еще более непредсказуемым. Сильный ветер продолжает осложнять работу экстренных служб.

Для борьбы со стихией Франция мобилизовала огромные силы. В операции задействованы около 1400 пожарных, 1500 военнослужащих и 1700 сотрудников сил безопасности. К тушению подключена авиация, включая военный транспортный самолет A400M, а также пожарные самолеты и вертолеты. Кроме того, Франция обратилась за помощью к Европейскому союзу, после чего поддержку направили Португалия, Хорватия, Чехия и Словакия.

Трагедия уже унесла жизни людей. Во время тушения пожара в районе Мериньяка погибли двое французских пожарных. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования их семьям и поблагодарил спасателей за самоотверженную работу, а также отметил помощь европейских стран в борьбе со стихией.

По данным французских властей, с начала 2026 года лесные пожары уничтожили в стране уже около 98 тысяч гектаров территории. Нынешний пожар в Жиронде стал одним из крупнейших со времен Второй мировой войны. Более масштабный пожар был зафиксирован лишь в 1949 году, когда огонь уничтожил около 50 тысяч гектаров.

Пожары продолжают бушевать и в соседней Испании. Особенно сложная ситуация сохраняется в центральной части страны и в окрестностях Мадрида. Власти были вынуждены провести новые эвакуации в провинции Толедо и других районах. Вместе с тем погодные условия там начали немного улучшаться: снизилась температура, повысилась влажность воздуха и ослаб ветер, благодаря чему распространение огня удалось замедлить. Однако испанские власти предупреждают, что опасность сохраняется, поскольку сильный ветер и возможные грозы могут вновь осложнить ситуацию.

Темы

ЧехияХорватияСловакияФранцияПортугалияИспания

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