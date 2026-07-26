Настоящая катастрофа во Франции: лесной пожар угрожает Бордо, эвакуированы 220 000 человек

По данным французских властей, с начала 2026 года лесные пожары уничтожили в стране уже около 98 тысяч гектаров территории. Нынешний пожар в Жиронде стал одним из крупнейших со времен Второй мировой войны. Более масштабный пожар был зафиксирован лишь в 1949 году, когда огонь уничтожил около 50 тысяч гектаров.