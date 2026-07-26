Настоящая катастрофа во Франции: лесной пожар угрожает Бордо, эвакуированы 220 000 человек
Франция столкнулась с одной из самых масштабных природных катастроф последних десятилетий. Огромный лесной пожар стремительно приближается к Бордо, сотни тысяч людей эвакуированы, а власти предупреждают, что возвращение домой пока невозможно.
Юго-запад Франции переживает один из крупнейших лесных пожаров за многие десятилетия. Огонь уже уничтожил около 42 000 гектаров лесов и природных территорий, а его фронт продолжает приближаться к Бордо - одному из самых известных городов страны (всемирно известен как мировая столица виноделия и крупный культурно-исторический центр). Власти называют ситуацию беспрецедентной и признают, что быстро взять стихию под контроль не удастся.
Nature's Fury Unleashed: France Battles an Explosive Wildfire Crisis 🇫🇷💔#FeuxDeForêt #incendies #Canadair #Gironde #Bordeaux #Landes #Pantani pic.twitter.com/P1yEk1Chrc— 𝙇𝙐𝙉𝘼 𝙑𝙄𝙎𝙏𝘼 🇵🇸 (@alpserene) July 25, 2026
По последним данным, из опасных районов эвакуированы уже около 220 000 человек. Людей продолжают вывозить из пригородов Бордо и близлежащих населенных пунктов, а также из туристических зон. Многие семьи были вынуждены в спешке покинуть дома и гостиницы, не зная, когда смогут вернуться.
Для размещения эвакуированных в Бордо открыли крупнейший выставочный центр Parc des Expositions, который временно превратился в огромный пункт приема пострадавших. Люди ночуют на раскладушках и матрасах в павильонах, пока спасатели пытаются сдержать распространение огня.
🚨 BORDEAUX : Des milliers de Français dorment PAR TERRE dans un hall d’expo.— GDams (@Gdams70) July 25, 2026
Des familles, des gosses, des retraités… réduits à ça à cause des feux. pic.twitter.com/vjS0nAihdM
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предупредил, что локализовать пожар удастся еще не скоро. По его словам, ни местные жители, ни туристы не смогут вернуться в свои дома до тех пор, пока опасность полностью не исчезнет.
Особую тревогу вызывает то, что пламя уже угрожает окрестностям Бордо. Последние эвакуации были объявлены в населенных пунктах рядом с городом, а также в его пригородах. Из-за пожаров пришлось перекрыть около 60 километров автомагистрали A63, соединяющей Бордо с испанской границей. Жителей призывают не приближаться к опасным районам и строго соблюдать указания спасательных служб.
По словам пожарных, огонь периодически усиливается настолько, что начинает создавать собственные воздушные потоки, из-за чего его распространение становится еще более непредсказуемым. Сильный ветер продолжает осложнять работу экстренных служб.
Для борьбы со стихией Франция мобилизовала огромные силы. В операции задействованы около 1400 пожарных, 1500 военнослужащих и 1700 сотрудников сил безопасности. К тушению подключена авиация, включая военный транспортный самолет A400M, а также пожарные самолеты и вертолеты. Кроме того, Франция обратилась за помощью к Европейскому союзу, после чего поддержку направили Португалия, Хорватия, Чехия и Словакия.
Трагедия уже унесла жизни людей. Во время тушения пожара в районе Мериньяка погибли двое французских пожарных. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования их семьям и поблагодарил спасателей за самоотверженную работу, а также отметил помощь европейских стран в борьбе со стихией.
En Espagne et en France, la situation est catastrophique, l'état d'urgence national a été déclaré : plus de 250 000 personnes ont été évacuées en raison d'incendies de forêt massifs qui ne cessent de s'aggraver et qui ravagent de plus en plus de territoires.— Brainless Partisans 🏴☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) July 25, 2026
Dans le sud-ouest de… pic.twitter.com/ZejmUMvrzx
По данным французских властей, с начала 2026 года лесные пожары уничтожили в стране уже около 98 тысяч гектаров территории. Нынешний пожар в Жиронде стал одним из крупнейших со времен Второй мировой войны. Более масштабный пожар был зафиксирован лишь в 1949 году, когда огонь уничтожил около 50 тысяч гектаров.
Пожары продолжают бушевать и в соседней Испании. Особенно сложная ситуация сохраняется в центральной части страны и в окрестностях Мадрида. Власти были вынуждены провести новые эвакуации в провинции Толедо и других районах. Вместе с тем погодные условия там начали немного улучшаться: снизилась температура, повысилась влажность воздуха и ослаб ветер, благодаря чему распространение огня удалось замедлить. Однако испанские власти предупреждают, что опасность сохраняется, поскольку сильный ветер и возможные грозы могут вновь осложнить ситуацию.