Декларация экс-президента Вейониса: пенсия почти 89 000 евро и сотни тысяч накоплений
Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис за прошлый год получил почти 88,5 тысячи евро президентской пенсии, а общий объем его доходов превысил 120 000 евро. Это следует из опубликованной декларации должностного лица.
Бывший президент Латвии, а ныне президент Латвийского баскетбольного союза Раймонд Вейонис в 2025 году получил президентскую пенсию в размере 88 323 евро. По сравнению с предыдущим годом эта сумма увеличилась на 2,6%. Такие данные содержатся в его декларации должностного лица. Пенсия бывшим президентам Латвии выплачивается Канцелярией президента государства.
Декларацию Вейонис подал как член совета Вентспилсской высшей школы. За работу в этом учебном заведении он получил 19 948 евро.
Кроме того, в документе указаны и другие источники дохода. Так, в качестве заместителя председателя совета компании Baltic Waste & Energy Group Вейонис заработал 13 426 евро. Еще 252 евро он получил от Международной федерации баскетбола (FIBA), 103 евро составила страховая выплата от латвийского филиала ERGO Life Insurance, а 15 евро - проценты по банковскому счету в SEB banka.
При этом, согласно уставу Латвийского баскетбольного союза, президент организации выполняет свои обязанности безвозмездно и зарплату за эту работу не получает.
В декларации также указано, что Вейонис пользуется квартирой в Огре. На конец прошлого года его безналичные накопления составляли 274 486 евро и 968 долларов США. Кроме того, у него имеются накопления в частном пенсионном фонде и договор страхования жизни с накопительной составляющей.
Помимо должностей в Латвийском баскетбольном союзе и Вентспилсской высшей школе, в прошлом году Вейонис входил в правление Латвийской ассоциации командных видов спорта, занимал пост заместителя председателя совета Baltic Waste & Energy Group, а до конца марта 2025 года также был вице-президентом Совета спортивных федераций Латвии.
Раймонд Вейонис занимал пост президента Латвии с 2015 по 2019 год, а с 2020 года возглавляет Латвийский баскетбольный союз.