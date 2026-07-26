Декларация экс-президента Вейониса: пенсия почти 89 000 евро и сотни тысяч накоплений

В декларации также указано, что Вейонис пользуется квартирой в Огре. На конец прошлого года его безналичные накопления составляли 274 486 евро и 968 долларов США. Кроме того, у него имеются накопления в частном пенсионном фонде и договор страхования жизни с накопительной составляющей.