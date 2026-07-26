Берлинский прайд закончился трагедией: автомобиль врезался в толпу

Сразу после происшествия организаторы досрочно прекратили мероприятие. Тысячи участников попросили спокойно покинуть территорию, концертная программа была немедленно прервана, а район происшествия оцепили сотрудники полиции. В городе была развернута масштабная операция по поиску подозреваемого. В ней участвуют более 2200 полицейских, а также полицейский вертолет. По данным правоохранительных органов, установлен 21-летний подозреваемый по имени Абдул Б., которого связывают с исламистскими кругами Берлина. Полиция предупредила, что он может быть вооружен и представлять опасность, и обратилась к жителям с просьбой сообщать любую информацию о его местонахождении.