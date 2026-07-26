Берлинский прайд закончился трагедией: автомобиль врезался в толпу
Праздник, на который вышли сотни тысяч человек, завершился трагедией. В Берлине автомобиль въехал в толпу участников крупнейшего в Европе прайда, в результате чего погиб человек, еще 16 получили ранения.
Вечером 26 июля в центре Берлина произошла трагедия во время празднования Christopher Street Day (CSD) - одного из крупнейших ЛГБТК+-прайдов Европы. Автомобиль въехал в толпу людей возле парка Тиргартен, в результате чего один человек погиб, еще 16 получили травмы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел около 22:00 по местному времени, когда у Бранденбургских ворот проходила финальная часть праздничной программы. По данным полиции, автомобиль выехал в район Тиргартена и сбил находившихся там людей. По информации немецких СМИ, речь идет о белом микроавтобусе.
Сразу после происшествия организаторы досрочно прекратили мероприятие. Тысячи участников попросили спокойно покинуть территорию, концертная программа была немедленно прервана, а район происшествия оцепили сотрудники полиции. В городе была развернута масштабная операция по поиску подозреваемого. В ней участвуют более 2200 полицейских, а также полицейский вертолет. По данным правоохранительных органов, установлен 21-летний подозреваемый по имени Абдул Б., которого связывают с исламистскими кругами Берлина. Полиция предупредила, что он может быть вооружен и представлять опасность, и обратилась к жителям с просьбой сообщать любую информацию о его местонахождении.
Мэр Берлина Кай Вегнер, прибывший на место трагедии, назвал случившееся "нападением на наше свободное и открытое общество". "После мирного и красочного парада CSD митинг в поддержку толерантного и мирного Берлина подвергся жесточайшему нападению. Берлин - это город свободы, и сегодня наша свобода подверглась самому ужасающему нападению", - заявил он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц также осудил произошедшее, назвав его "ужасным поступком". Он заявил, что вместе с министром внутренних дел Александром Добриндтом обеспечит проведение полного расследования и привлечение виновных к ответственности.
Christopher Street Day проводится в Берлине с 1979 года и считается старейшим прайдом Германии. Ежегодно мероприятие собирает сотни тысяч участников и гостей со всего мира, выступающих в поддержку равноправия, толерантности и разнообразия.