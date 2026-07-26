Министр Козловскис: указатели на Россию и Беларусь Латвии больше не нужны
Министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что указатели на Россию и Беларусь Латвии больше не нужны - "может быть, в далеком будущем". На государственных дорогах уже нашли 235 таких знаков, их замена обойдется в 120 000 евро и должна завершиться до 30 сентября.
Рихард Козловскис ("Новое Единство") рассказал, что Министерство сообщения в феврале этого года представило на общественное обсуждение, а затем на согласование в правительство информационное сообщение, которое предусматривает с помощью различных решений изменить и скорректировать в Латвии дорожные указатели на Россию и Беларусь до 30 сентября этого года.
"Об этом сообщении мы напомнили бюро нового премьер-министра несколько недель назад", - сказал Козловскис.
Он добавил, что сообщение подготовлено, и от бюро премьер-министра зависит, когда оно будет включено в повестку дня Государственной канцелярии.
"Понятно, что это связано с расходами, но мы готовы это сделать. Мое видение таково, что в настоящее время я не вижу необходимости в указателях в этом направлении. Это не нужно. Может быть, в каком-то далеком, далеком будущем", - сказал Козловскис.
Информация на портале правовых актов свидетельствует о том, что сообщение подано на рассмотрение в правительство, а также согласовано с Министерством обороны, Министерством иностранных дел, Министерством финансов, Министерством юстиции, Министерством умного управления и регионального развития, Государственной канцелярией и Латвийским союзом самоуправлений.
В сообщении говорится, что дальнейшие действия предусматривают совершенствование системы дорожных знаков и указателей в рамках существующего финансирования и постепенную реализацию различных решений, включая частичную коррекцию, замену отдельных дорожных знаков или улучшение указателей маршрутов с использованием нумерации дорог и обозначений европейского значения.
Протокольным решением заседания Кабинета министров самоуправлениям будет предложено спланировать эти меры. Приоритет будет отдаваться тем дорожным знакам, которые технически устарели или замена которых возможна до 30 сентября этого года в рамках программ по содержанию дорог или в процессе строительства.
По данным Latvijas valsts ceļi (LVC), на государственных дорогах выявлено 235 указателей направлений и информационных дорожных знаков, на которых содержатся названия населенных пунктов России и Беларуси.
В министерстве добавляют, что при частичной коррекции всех больших указателей, на которых указано несколько пунктов назначения, и полной замене указателей с названиями России или Беларуси в сети государственных автодорог общие затраты могут составить около 120 000 евро с налогом на добавленную стоимость (НДС).
В то же время констатирован технический риск, связанный с частичной коррекцией дорожных знаков, например, заклеиванием или перекрытием отдельных названий. Такой подход, по мнению министерства, может создать неравномерную светоотражающую поверхность, особенно в темное время суток, а также ухудшить однородность и восприятие дорожных знаков, что, в свою очередь, может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
Таким образом, выбор любого более дешевого, но технически несовершенного решения может создать долгосрочные риски и дополнительные расходы в будущем. В связи с этим необходимо единое, ясное и комплексное решение, говорится в сообщении.
Минсообщения, используя доступные финансовые средства и не запрашивая дополнительного финансирования из госбюджета, будет постепенно сокращать акцентирование названий населенных пунктов стран-агрессоров на дорожных знаках в сети государственных дорог, насколько это не влияет на безопасность движения и функциональность системы маршрутов.