Воскресенье порадует теплом: до +26 градусов и почти без дождя

Днем на западе небо затянут облака, на востоке облаков будет меньше, и будет часто светить солнце. Во второй половине дня местами на морском побережье ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха повысится до +23…+26 градусов, в Курземе будет на градус прохладнее.