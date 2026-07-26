Под Екабпилсом построят очередной ветропарк. Местным жителям обещают заплатить за неудобства
Компания Purplegreen Solwin планирует построить парк ветровых электростанций в волостях Випе и Межаре Екабпилсского края.
Компания Purplegreen Solwin планирует построить ветропарк PurpleGreen Solwin в волостях Випе и Межаре Екабпилсского края, а также необходимую для него электро- и транспортную инфраструктуру. В парке предусмотрена установка не более 16 ветрогенераторов (ВЭС). Для получения разрешения на начало проекта предприятие подало в самоуправление заявление, отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и заключение Государственной экологической службы от 4 июня 2026 года № 11.19/AP/5236/2026.
Дума Екабпилсского края недавно приняла решение № 458, которым одобрила строительство ветропарка.
Дума установила, что на всех этапах строительства и эксплуатации ветропарка предприятие должно строго соблюдать условия, изложенные в заключении Государственной экологической службы. Реализуя проект, предприятие должно способствовать устойчивому и экономическому развитию Екабпилсского края, сохранять и улучшать качество окружающей среды, бережно использовать природные ценности и соблюдать принципы охраны природы. По возможности оно должно поддерживать также инициативы местных сообществ и развитие Екабпилсского края.
Местные платежи сообществу
Правила Кабинета министров от 27 августа 2024 года № 577 определяют, какие именно платежи и как должны осуществлять девелоперы ветропарков в пользу развития местного сообщества, каким образом они уплачиваются и контролируются, каковы сроки уплаты и на что эти средства можно использовать.
Платежи из собственных средств будет осуществлять производитель электроэнергии, то есть девелопер ветропарка. Самоуправление сможет использовать полученные средства на проекты в сфере климата и энергоэффективности, упорядочение муниципальной инфраструктуры, а также ремонт дорог и улиц.
Дума установила для предприятия следующие обязательные требования:
- в радиусе двух километров от границы ВЭС проверить влияние низкочастотного шума на жилые дома;
- если в ходе проверок будет установлено чрезмерное шумовое воздействие, договориться с владельцем конкретного дома и провести мероприятия по снижению шума для соблюдения установленных предельных значений;
- ежегодно осуществлять платеж местному сообществу за каждый мегаватт номинальной мощности ВЭС, в том числе если мощность меньше одного мегаватта. Размер платежа определяется в соответствии с Правилами Кабинета министров № 577.
В свою очередь самоуправлению Екабпилсского края предстоит установить, какие домохозяйства соответствуют критериям, предусмотренным в правилах Кабинета министров, и имеют право на получение выплат.
Если такие домохозяйства находятся на территории другого самоуправления, самоуправление Екабпилсского края должно информировать об этом соответствующее самоуправление, чтобы оно могло определить получателей платежей и получить необходимые реквизиты для их осуществления.
Предприятию предстоит содержать и восстанавливать дороги
Для перевозки ветрогенераторов и строительных материалов во время работ будет использоваться крупногабаритная и тяжелая техника. Это увеличит нагрузку на дороги муниципального и местного значения в волостях Випе и Межаре и создаст риск их повреждения.
Для защиты муниципального имущества и обеспечения безопасного передвижения жителей предприятие будет нести полную ответственность за содержание и восстановление используемых дорог. По завершении строительных работ дороги должны быть восстановлены как минимум до состояния, в котором они находились до начала работ, либо в более высоком качестве. Приемка работ подлежит согласованию с самоуправлением.
До начала движения тяжелой техники или каких-либо строительных работ предприятие должно заключить с самоуправлением договор об использовании инфраструктуры, включая муниципальные дороги.
До начала строительных работ предприятие должно подать в самоуправление страховой полис или безотзывную банковскую гарантию по первому требованию. Ее условия необходимо согласовать с самоуправлением; она будет служить обеспечением исполнения обязательств по восстановлению дорог.
Размер гарантии будет определен с учетом вида и объема планируемых работ, возможных рисков и практики реализации аналогичных строительных проектов.
Во время строительных работ и перевозки материалов предприятие за свой счет должно постоянно поддерживать муниципальные дороги в надлежащем состоянии. Это включает обеспыливание дорог у населенных пунктов и отдельных хуторов, оперативную засыпку ям и грейдирование. Работы следует организовать так, чтобы не мешать движению местных жителей и оперативного транспорта.
Не позднее чем через три месяца после завершения строительства ветропарка и до ввода его в эксплуатацию предприятие за свой счет должно полностью восстановить все участки муниципальных дорог, поврежденные в ходе строительства. Дороги необходимо восстановить в исходном или более высоком качестве; приемка работ согласуется с самоуправлением.