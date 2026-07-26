Под Екабпилсом построят очередной ветропарк. Местным жителям обещают заплатить за неудобства

Компания Purplegreen Solwin планирует построить ветропарк PurpleGreen Solwin в волостях Випе и Межаре Екабпилсского края, а также необходимую для него электро- и транспортную инфраструктуру. В парке предусмотрена установка не более 16 ветрогенераторов (ВЭС). Для получения разрешения на начало проекта предприятие подало в самоуправление заявление, отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и заключение Государственной экологической службы от 4 июня 2026 года № 11.19/AP/5236/2026.